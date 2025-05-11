中壢又淹了！環北路彎道水流如浪 中新地下道封閉2.5小時

桃園中壢中新地下道因爲積水20公分而封閉2.5小時。（東興里長莊英起提供）

2025/05/11 18:10

〔記者李容萍／桃園報導〕受梅雨鋒面、東北季風影響，中央氣象署這兩天持續發布大雨特報，桃園地區的大雨從昨日下至今晚，中壢區環北路彎道繼上月中旬淹水，昨日再淹水水流如浪，被網友戲稱「環北灣」、「水樂園」、「可以衝浪」；貫穿中壢前後站的中新地下道今日中午淹水20公分，汽機車冒險涉水，中午緊急封路處理積水，至下午2點30分水位下降開放通行，市議員魏筠建議，市府相關單位偵測淹水熱點應提前應變處理，不要「臨時抱佛腳」。

對此，中壢區長李日強表示，中壢區公所表示，中新地下道突然積水不退淹水，經查出是該地下道抽水機電設備自動啟動故障，造成積水，造成通行封閉，今日中午12點地下道水位上漲達封路標準，區公所通知防汛廠商進場抽水，下午1點時地下道抽水機電設備維護廠商進場檢測，因自動啟動故障現場改採人工操作抽水作業，經搶修至下午2點30分積水退去，恢復交通，另外，環北路淹水牽涉管溝排水不及，將由市府進一步會勘處理解決。

請繼續往下閱讀...

在地東興里長莊英起表示，中壢這兩天下大雨，由於降雨持續，早上該地下道水位上升，緊急通報中壢區公所查看，發現馬達疑似不堪負荷故障造成該地下道淹水20公分以上，因為該地下道靠近中壢車站，往來車多，汽機車涉水而過，積水更造成交通堵塞，中壢區公所中午前緊急封路。

魏筠則說，她接獲用路人抱怨，中新地下道近期受鐵路地下化工程影響，每次下大雨就淹水，交通打結，近午又淹水封閉，至下午積水才退掉，還有環北路轉彎處每逢豪大雨就淹水，她認為市府有水情系統AI偵測淹水熱點，平常就應提前一個月難汛期來臨前應變處理，而非等大雨才「臨時抱佛腳」。

桃園中壢中新地下道因爲積水20公分而封閉2.5小時。（東興里長莊英起提供）

桃園中壢中新地下道因爲積水20公分而封閉2.5小時。（東興里長莊英起提供）

中壢區環北路彎道再淹水水流如浪，被網友戲稱「環北灣」。（取材臉書粉專「我是中壢人「）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法