人潮都在島上！ 台南漁光島生活節9天湧逾12萬人次

「2025漁光島生活節」今日圓滿落幕，活動9天湧入逾12萬人次。（台南市政府提供）

2025/05/11 18:00

〔記者王姝琇／台南報導〕為期9天的「2025漁光島生活節」今日圓滿落幕。今年活動首度由「藝術節」轉型為「生活節」，融合音樂、藝術、森林市集與身心療癒等多元面向，成功吸引全國民眾登島體驗，活動期間逾12萬人次湧入漁光島，佳評如潮。

市長黃偉哲表示，經由市府近年積極導入藝術節藝文活動，使漁光島蛻變為全國知名文化觀光亮點。本屆生活節不僅延續藝術節精神，更融入日常體驗，呈現更貼近人心的生活風格。未來將持續與台灣港務公司合作，完善島上基礎設施、觀光動線與交通銜接，打造兼具自然與人文的永續文化觀光基地。

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本屆生活節以三大主軸：「光岸音樂祭」、「鯤森市集」及「島民市集」為核心亮點。開幕週末音樂祭由美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步、怕胖團、吳汶芳等11組演出團體輪番演出；鯤森市集主打森林系職人風格，聚焦文創手作、風味餐飲與綠意生活提案；島民市集則結合漁村生活記憶與在地料理，讓遊客感受獨有的人情味與生活節奏，呈現出在地與跨域融合的藝文體驗。

母親節週末推出的「放空聲活日」主題企劃，結合森林講唱會、親子互動、身心靈療癒課程與限定林中餐宴，打造「聲音是一座島，放空是一種生活」的沉浸式自然療癒空間，吸引眾多家庭一同登島共享溫柔週末。最具話題的「皇后放空大賽」，在毀容姐妹幽默主持下歡笑不斷。

除演出及市集外，本屆活動在藝術裝置策展上亦持續深耕。人氣IP「巷仔Niau」以大型充氣藝術裝置進駐森林步道，搭配《島風喵喵轉》旗幟計畫，由億載國小漁光分校學童共同創作70面藝術旗幟，設置於漁光大橋兩側，成為最具代表性的登島儀式景觀。特別是孩童為10米高巷仔Niau「洗香香」的畫面，更成為最療癒的活動亮點之一。

文化局長黃雅玲表示，此次生活節活動成功行銷漁光島生態地景及在地特色，有賴策展團隊、志工夥伴及漁光里在地居民共同打造，而針對爆量參觀人潮，市府也即時啟動跨局處協作機制，讓活動得以順利推動，圓滿落幕。

黃雅玲表示，「2025漁光島生活節」不只是藝術展演平台，更是以生活為本、感官為橋的島嶼聚會場。未來也將持續優化活動內容與服務體驗，深化藝術與城市的連結，讓更多民眾在漁光島看見台南的文化實力。

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