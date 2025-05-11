油價連3降！轎車等週一加滿比上月省113元 加油站今罕見冷清

今天母親節，下午彰化地區雨勢不斷，在中油宣布明天凌晨調降油價後，加油車輛變少。（記者張聰秋攝）

2025/05/11 18:10

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別急著加油！明起汽、柴油分別大降1.1元、1.2元

〔記者張聰秋／彰化報導〕真的有感！國際油價下滑、台幣又升值，國內油價明（12）日週一凌晨0時起又要調降了，汽油每公升降1.1元、柴油降1.2元，這已經是最近5週來第3次調降，幅度比「微漲」和「持平」都還大，降幅近1成，讓不少民眾寧願再等個幾個小時，等明天凌晨之後再來加油。

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不少開車族都感受到這波三連降真的省到荷包，降價後包含92、95及98無鉛汽油還有柴油每公升全部都是「2」字頭，明天凌晨起，92每公升26.1元、95每公升27.6元、98每公升29.6元，相比一個月前4月13日還見到「3」字頭的油價，近五週來汽油每公升已經足足掉了2.7元。

有民眾精算後發現，一台轎車加滿50公升，明天凌晨之後再加，就能比五週前一次省下113元，差不多可以吃一個雞腿便當，或來一杯星巴克特大杯的每日精選咖啡，降價省很大。

剛好碰上今天是母親節，不少家庭出門聚餐，原本打算週日順便加油的駕駛，許多人選擇暫緩，寧可晚幾小時再加，等凌晨降價再行動。彰化市區多處加油站今天下午少了往常假日常見的排隊車潮，有的加油站甚至空蕩蕩，連同因為今天下雨，加油洗車的生意也大受影響，生意很差，加油員難得閒得發慌。

今天中油牌告油價98無鉛汽油每公升30.7元，明天（12日）凌晨過後汽油每公升降1.1元，調降後汽油全是「2」字頭。（記者張聰秋攝）

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