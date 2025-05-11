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    宜蘭綠色博覽會閉幕 童玩節接棒迎三十而立

    宜蘭綠色博覽會今天閉幕，來賓上台比讚相約明年見。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭綠色博覽會今天閉幕，來賓上台比讚相約明年見。（宜蘭縣府提供）

    2025/05/11 17:53

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣春季旗艦活動宜蘭綠色博覽會今天（11日）下午閉幕，44天有近40萬人次入園，初估創造超過4.3億元觀光經濟效益。綠博結束後，接續由宜蘭國際童玩藝術節接棒，今年邁入30年的童玩節訂於7月5日在冬山河親水公園開幕。

    綠博閉幕式上，蘭陽舞蹈團帶來童玩節主題「童心無限，童玩30」舞蹈，並播放歷任宜蘭縣長祝福童玩節30週年生日快樂影片，共同見證童玩節三十而立。本屆童玩節活動期7月5日到8月17日，預售票已開賣，相關訊息可上官網查詢。

    去年綠博遊客數43萬3000多人，今年少掉10％，活動策展人許名輝分析，清明連假第2天，即4月4日發生遊園電動小火車事故，隔天休園檢測園區設施，加上假日雨天天數比往年多，成為入園人數減少的2大主因。

    宜蘭縣政府指出，根據佛光大學民調中心調查顯示，遊客對本屆綠博在環境永續教育的滿意度從91.4％提升到92.0％，明年會再度造訪比率從95%上升到96.5％，初估為宜蘭縣引入超過4.3億元觀光旅宿餐飲與周邊經濟效益。

    綠博的閉幕式適逢母親節，蘭陽舞蹈團演出「繁星點點魯冰花」劇目，詮釋母親的堅韌與無私，宜蘭縣代理縣長林茂盛向在場的母親贈送康乃馨，祝福她們佳節愉快，出席來賓隨後上台比讚，相約明年見。

    蘭陽舞蹈團表演童玩節主題「童心無限，童玩三十」舞蹈。（宜蘭縣府提供）

    蘭陽舞蹈團表演童玩節主題「童心無限，童玩三十」舞蹈。（宜蘭縣府提供）

    本屆宜蘭綠博約有40萬人次入園，初估創造超過4.3億元經濟效益。（資料照，記者江志雄攝）

    本屆宜蘭綠博約有40萬人次入園，初估創造超過4.3億元經濟效益。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭綠博閉幕式上，播放歷任宜蘭縣長祝福童玩節30週年生日快樂影片，圖為童玩節創辦人、前縣長游錫堃談話畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭綠博閉幕式上，播放歷任宜蘭縣長祝福童玩節30週年生日快樂影片，圖為童玩節創辦人、前縣長游錫堃談話畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

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