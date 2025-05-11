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    除煞解厄！台南「文朱殿」端午過平安橋

    安平文朱殿將於端午節「午時」舉辦「過限平安橋」，讓民眾於陽氣最旺時走過平安橋除煞解厄。（安平文朱殿提供）

    安平文朱殿將於端午節「午時」舉辦「過限平安橋」，讓民眾於陽氣最旺時走過平安橋除煞解厄。（安平文朱殿提供）

    2025/05/11 17:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南安平文朱殿恢復睽違50年的神明聖誕謝戲傳統，16至21日每天安排「謝戲」；端午節「午時」則舉辦「過限平安橋」，讓民眾於陽氣最旺時走過平安橋除煞解厄。

    文朱殿副主委陳佑青表示，50年前，安平文朱殿每到農曆4月在廟埕每天都有布袋戲、歌仔戲、北管迎神祝壽，惟隨時代變遷已中斷多年，今年決議重回傳統，辦理為期多日的慶典，包含神明聖誕祝壽、信徒謝戲祈福，及端午節特別舉辦「午時過限平安橋」儀式，暨開放取午時水的活動。

    陳佑青提及，地方耆老說到50年前的戲棚，還是用油筒搭建，雖然簡陋，但不失虔誠；但多年前停辦，讓不少人感到可惜與遺憾，為恢復傳統，廟方決議自今年起重新辦理為期多日慶典活動。

    神明聖誕 天天有戲看

    慶典包括5月16日（農曆4月19日）孫娘娘聖誕、5月17日（農曆4月20日）林府將軍聖誕、5月18日（農曆農曆4月21日）兵部李天王（李靖）聖誕、5月21日（農曆4月24日）范府千歲聖誕，及5月31日（農曆5月5日）伍福大帝聖誕，除各種戲曲表演，也規劃過平安橋儀式，讓信眾祈安。

    陳佑青特別提及，端午節當天（5月31日）中午「午時」，文朱殿將舉行傳統「過限平安橋」儀式，讓民眾於陽氣最旺之時走過象徵除煞解厄的平安橋、取午時水，祈求消災解厄、闔家安康。

    文朱殿自清代立廟以來，深受信眾推崇，227年來神明聖誕慶典不僅凝聚社區團結，也保存台灣寶貴的民間信仰與習俗。陳佑青說，盼透過恢復一系列熱鬧莊嚴的儀式，讓更多人感受安平的生命力與歷史厚度。

    安平文朱殿將於端午節「午時」舉辦「過限平安橋」，讓民眾於陽氣最旺時走過平安橋除煞解厄。（安平文朱殿提供）

    安平文朱殿將於端午節「午時」舉辦「過限平安橋」，讓民眾於陽氣最旺時走過平安橋除煞解厄。（安平文朱殿提供）

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