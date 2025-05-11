學生人數成長 竹縣新設校計畫今年再編18.5億

竹北市文興國中校舍興建總經費12億餘元，去年8月已先行招收第一屆7班新生，全區校舍工程則預計115年上半年完成。（記者廖雪茹攝）

2025/05/11 17:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應竹北市、竹東鎮及湖口鄉人口成長所帶來的學區壓力，特別是竹北東區每年面臨學生超額轉介問題，新竹縣政府分年編列預算推動校舍新建計畫，繼去（2024）年度投入經費總計8億8149萬元，今（2025）年度已再編列18億588萬6000元，包括文興國小、文興國中、竹北實驗高中、二重國中擴建、以及湖口高中遷建計畫，期滿足學生就近入學的需求。

教育局表示，竹北市文興國中校舍興建總經費12億餘元（中央補助約3.6億元、縣府自籌8.4億元），去年8月已先行招收第一屆7班新生，全區校舍工程則預計2026年上半年完成；文興國小校舍興建斥資14億8337萬餘元（中央補助3.48億餘元、縣府自籌11.35億餘元），114學年度預計招收第一屆4班新生。縣立竹北實驗高中興建經費6.777億元，本月辦理工程發包中，預計115學年度招收第一屆新生4班80人。

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教育局表示，竹東鎮外五里鄰近新竹科學園區，吸引大量人口遷入，就學需求大增。縣府自籌3.9億元擴建二重國中校舍空間，先行租用都市計劃科學園區3期內未徵收學校用地約0.4公頃進行擴建，將新建2棟建物，分別有國際會議廳與圖書館、廚房與餐廳以及地下室車位，預計2026年4月完工，將新增30間教室，增加9個班級。

另外，縣立湖口高中為附設國中部的完全中學，遷校工程於2020年重啟計畫，工程總預算將近5.95億元，其中，一期校舍興建工程預計2025年完工後，高中部將遷至王爺壟文中學校預定地，114學年度起高中部與國中部各自獨立設校；湖口高中二期工程規劃興建教學大樓1棟、體育館、宿舍及餐廳等，預計2027年6月竣工，全校將有50多間教室，屆時除了原有的普通科和體育班及商經科外，114學年度增辦AI資訊科技特色實驗班，116學年度將再增設電機與電子群及設計群科。

文興國小校舍興建斥資14億8337萬餘元，114學年度預計招收第一屆4班新生。（記者廖雪茹攝）

新竹縣立湖口高中遷校工程總預算將近5.95億元，其中，一期校舍興建工程預計2025年完工後，高中部將遷至王爺壟文中學校預定地。（記者廖雪茹攝）

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