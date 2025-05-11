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    TripAdvisor全球最風雲飯店 台灣TOP10出爐

    TripAdvisor「2025全球最風雲飯店」榜單，台灣選出10大飯店。圖為獲獎者之一 將捷金鬱金香酒店。（圖由將捷金鬱金香酒店提供）

    TripAdvisor「2025全球最風雲飯店」榜單，台灣選出10大飯店。圖為獲獎者之一 將捷金鬱金香酒店。（圖由將捷金鬱金香酒店提供）

    2025/05/11 17:09

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣拚觀光，吸引境外觀光客，也盼刺激國旅。住宿品質是旅遊重要一環，除了官方設有星級評鑑機制，民間也有各式評選方式，知名旅遊平台就透過社群評價，挑選出台灣十大飯店。

    全球知名旅遊平台TripAdvisor日前公布最新年度「全球最風雲飯店」榜單，從過去12個月內於Tripadvisor社群獲得好評意見者中挑選，800萬間業者僅不到1％者獲選。

    台灣方面有10個飯店獲選，依序是高雄中央公園英迪格酒店、金普頓大安酒店、雲品溫泉酒店日月潭、喜瑞飯店、將捷金鬱金香酒店、維多麗亞酒店、歐華酒店、賦樂旅居、台北文華東方酒店、台北遠東香格里拉。

    將捷金鬱金香酒店獲台灣區第5名，連續3年登榜。將捷金鬱金香除提供休閒、藝文、生活、餐飲、跨界藝術展現與生活美學的一站式休閒環境，近來也推出親近自然的活動。

    將捷金鬱金香表示，今年暑期推出「仲夏蟲鳴探險營」，帶6至12歲孩子遠離3C，認識各類甲蟲、走訪生態步道及體驗手作，製作專屬紀念品，並於趣味闖關活動與團隊互動遊戲，與同儕建立互動。

    營隊採一日營形式，5、6月共辦4梯次，每梯次14人即可開班，最多20人滿團，採小班制。酒店房客或淡水地區居民可享免一成服務費優惠。

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