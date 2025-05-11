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    母親節全台雨下整天！ 雨勢晚起由北往南趨緩

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/05/11 17:05

    〔記者林志怡／台北報導〕母親節全台下雨下不停，中央氣象署指出，明天白天起各地將逐漸轉為穩定的天氣，氣溫也將逐步回升，週二起各地晴到多雲，氣溫也將逐步重回30度或以上，僅各地山區有午後雷雨，週五、週六則因水氣增加，午後雷雨雨區擴大至南部、大台北、宜蘭地區。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，目前滯留鋒面仍位於台灣南端，並往西南方延伸，造成台灣上空持續有水氣、各地降雨持續，且西半部地區及宜蘭地區有局部大雨發生。

    隨著鋒面持續往南、往東遠離，今晚起北部地區的降雨就會逐漸趨緩，中部、南部地區今晚則還是有較明顯的降雨出現，預計明天清晨或白天後才會慢慢轉晴。

    劉沛滕指出，較乾的空氣從明天白天開始影響台灣，各地由北往南陸續轉為較穩定且晴到多雲的好天氣，週二至週四期間，各地天氣將維持穩定，且因水氣相對較少，僅山區有零星午後降雨，另週二東北角、週三及週四的台東及恆春半島可能有零星降雨發生。

    週五、週六則因水氣再度增加，午後雷雨發生區域擴大，各地山區外，南部地區、大台北與宜蘭地區有午後雷雨。

    劉沛滕也提到，今日受到鋒面後方的東北風影響，各地感受偏涼，但明天起氣溫將逐漸回升，各地白天約25至26度，週三後整體氣溫可達30度或以上，且持續至週五、週六。

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