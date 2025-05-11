為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    沒有罩不怕摸！台南下林玉聖宮翻修 逾千萬金絲楠木大手筆變裝

    台南市下林玉聖宮採用金絲楠木翻修廟體，打造出千萬神龕。（記者王姝琇攝）

    台南市下林玉聖宮採用金絲楠木翻修廟體，打造出千萬神龕。（記者王姝琇攝）

    2025/05/11 17:10

    〔記者王姝琇／台南報導〕下林玉聖宮採用金絲楠木翻修廟體，打造出逾千萬神龕、門神等，金碧輝煌！其中浮雕門神未做防護，主委蔡國輝強調，金絲楠木不怕香火燻黑，且越摸越有光澤。

    玉聖宮主祀廣澤尊王，惟廟體多處木材損壞遂決議翻修，並全面採用有「帝王木」之稱的金絲楠木打造，呈現出全國僅有，以金絲楠木打造的神龕、壁龍、龍柱、門神、上下桌、神案、桌裙。

    特別的是，玉聖宮的浮雕6扇門神以一體成形的金絲楠木雕塑而成，整塊全木沒有拼接，中門為門神秦叔寶、尉遲恭，邊門為24節氣門神，氣勢磅礡！不僅如此，不同於其他宮廟立體浮雕門神設計，繽紛彩繪再加上壓克力罩保護，玉聖宮的6扇門神以原木色呈現，還大膽「沒有罩」。

    蔡國輝說，金絲楠木是特有珍貴木材，質地硬且不怕蟲蛀及潮濕，很適合台灣天氣，自然釋出優雅淡香氣味，讓人心曠神怡；門神未做壓克力防護，也是因為金絲楠木不怕香火燻，就算民眾用手摸都沒關係，而且會越摸越現出光澤，打上燈光透出自然木色澤與水波紋路，更是美不勝收。

    此外，神龕則採數以千計的零組件，先雕好局部後再現地拼裝，搭配2對氣勢磅礡的手雕龍柱，神龕牆面也以金絲楠木立體雕作打造龍蟒、麒麟和丹鳳圖樣，替代傳統彩繪。蔡國輝笑說，金絲楠木真的「很硬」，光是1座桌裙就讓老師傅損壞6把刀，歷時6個月完成，門神則超過2年。

    蔡國輝說，這次翻修廟體金絲楠木取材耗資超過千萬元，由在地老師傅純手工打造，而此次決定以金絲楠木為選材，更是期許玉聖宮能與金絲楠木質地相同，傳承萬年久遠。竣工後也吸引其他宮廟人員前來交流取經，包括想以金絲楠木打造神明金身、廟印、神案、桌裙等詢問度特別高。

    台南市下林玉聖宮立體雕塑門神秦叔寶、尉遲恭。（記者王姝琇攝）

    台南市下林玉聖宮立體雕塑門神秦叔寶、尉遲恭。（記者王姝琇攝）

    台南市下林玉聖宮以金絲楠木打造立體雕塑門神秦叔寶、尉遲恭及24節氣邊門門神。（記者王姝琇攝）

    台南市下林玉聖宮以金絲楠木打造立體雕塑門神秦叔寶、尉遲恭及24節氣邊門門神。（記者王姝琇攝）

    神龕牆面以金絲楠木立體雕作打造龍蟒圖樣，替代傳統彩繪。 （記者王姝琇攝）

    神龕牆面以金絲楠木立體雕作打造龍蟒圖樣，替代傳統彩繪。 （記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播