彰縣免費混種犬貓絕育 5月還有2場

根據農業部定義，遊蕩犬分有主放養犬與無主流浪狗。保守估算，彰化縣目前約有9300多隻遊蕩犬，數量也不少。（記者張聰秋攝）

2025/05/11 17:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕流浪狗問題長年困擾地方，不只造成民眾困擾，甚至影響交通安全。彰化縣政府推動源頭管理，今年規劃18場「免費混種犬貓絕育三合一活動」，預計幫1300隻犬貓完成結紮、打疫苗和寵物登記。5月17日、18日還有2場，有需要的飼主記得把握機會，線上報名搶免費的名額。

彰化縣動物防疫所保守估計調查，全縣目前超過9300隻遊蕩犬，時不時就傳出狗追車、追人甚至攻擊事件。像是今年2月，芳苑鄉一位85歲阿嬤在草崙路被十幾隻流浪狗追，跌倒受傷，還有輕微腦震盪；3月底竹塘鄉木棉花季期間，也有高階警官在堤岸運動時，遭遇20多隻流浪犬包圍。

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動防所指出，彰化縣唯一的流浪狗中途之家在員林市阿寶坑，目前收容了186隻流浪犬，現址最多只能收200隻，縣府已編列1.8億元準備原地重建，作業已進行到第2次審查設計，目標希望2028年完工，擴建後未來最多可收到450隻，但仍遠不及實際需求，因此呼籲飼主勿隨意棄養，也鼓勵為家中犬貓安排絕育，從源頭減少流浪動物。

因應重建計畫，今年動防所首度祭出「浪浪代養專案」，開出每隻每月1200元的委託代養費用，盼為186隻流浪犬貓尋找臨時棲身之地，只不過今年1月公告至今尚無人來申請，計畫持續公告至今年12月31日，也將加強推廣認養，希望能在期限內為這群「浪浪」找到安置點。

今年混種犬貓免費絕育三合一活動，縣府編列145萬元經費，委託天恩雅、新長庚、永勤等3家動物醫院辦理。自3月起，已在員林、芳苑、鹿港和田中舉辦過4場，共幫423隻混種犬貓完成結紮手術。5月的兩場活動分別是17日彰化市生活藝文館、18日秀水鄉老人文康中心。

只要是設籍彰化縣、年滿18歲的縣民，或曾向彰化流浪狗中途之家認養動物（須持絕育券），皆可線上申請。服務內容包括免費絕育、狂犬病疫苗注射與寵物登記，報到後飼主可先離場，術後工作人員將電話通知領回。報名網址，或電洽（04）7620774#221，動防所官網。

縣府持續推動「認養送嫁妝」活動，只要到中途之家認養犬貓，即可獲得價值約3900元的用品，包括多價疫苗、狂犬病疫苗、寵物晶片、洗毛精、罐頭、牽繩、摺疊碗及免費絕育手術。預約認養專線（04）8590638。

為推動源頭管理，彰化縣今年規劃18場混種犬貓免費3合1活動，包含結紮、打疫苗和寵物登記，已經完成4場，5月份還有2場將在彰化市與秀水鄉，飼主不妨把握機會線上報名搶名額。（圖由縣府提供）

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