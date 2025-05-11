「進喔！進喔！」白沙屯媽祖回宮安座 待5/22「開爐」再展聖顏

白沙屯媽祖入殿出轎。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

2025/05/11 16:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖大轎，今（11）日下午3點45分在信眾夾道高呼「進喔！進喔！」歡迎下，三進三退衝入大殿安座，圓滿完成今年南下雲林縣北港朝天宮進香的10天9夜長征。

白沙屯媽祖今年進香之旅，於4日在北港朝天宮完成進火儀式後回鑾，在10日返回苗栗縣境，經昨晚駐駕通霄鎮公所，今天一早起駕繼續北行，途中先在台一線秋茂園前方空地，將進香長征的4人抬輕轎「粉紅超跑」，換乘為莊嚴華麗的8人抬大轎，持續帶領香燈腳沿台一線朝拱天宮前行。

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白沙屯媽祖換成大轎後，陸續於通霄鎮新埔里、內島里及白沙屯車站前停駕，村民設香案、備戲台接駕；拱天宮周邊通道，也被隨行的香燈腳以及各地湧入信眾、陣頭擠得水洩不通。

下午3點半許，自朝天宮刈火帶回百年不滅香火的香擔、頭旗等進香前鋒部隊陸續先行入廟，下午3點45分，白沙屯媽祖大轎也在眾人夾道歡迎、熱情高喊「進喔！進喔！」聲中，三進三退後衝入大殿；工作人員隨即關上廟門，將媽祖神尊請下鑾轎，恭迎進入神房內的神龕安座，此時神房紅幔同步放下。

拱天宮指出，媽祖回宮後，預計於5月22日凌晨0點40分開爐後，才會打開神房紅幔，讓媽祖再度展現在信眾面前；期間媽祖在神房內接受刈火取回香火靈氣薰染。

白沙屯媽祖進入神房內神龕安座後，神房放下紅幔。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

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