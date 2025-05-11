段考出現「捅屁眼」、「好想做愛」！出題師身分曝光 曾上統戰節目！

翁姓教師被翻出曾參加統戰節目。（圖翻攝自臉書粉專「中國福建」）

2025/05/11 17:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕金門縣金城國中一份暗酸聯電創辦人曹興誠、網紅「四叉貓」劉宇，並且出現大量低俗不雅字眼的段考題目今天（11日）在網上瘋傳，引發輿論撻伐，校方緊急出面致歉。而今出題老師的身分被曝光，還被挖出曾赴中國參加統戰節目專訪，高喊「在祖地感覺分外親切」！

Threads、臉書、在地社團「靠北金門」等網上瘋傳一份來自金城國中的段考題，考題出現大量低俗不雅字彙，還暗酸曹興誠先前爆出的小三私照醜聞，「興誠玩很大，居然外遇小他四十歲的小三，如果小三身上有性病，就會被興誠帶去傳染給元配，元配就算乖乖的治療，還有可能被興誠反覆感染，請問這種傳染形式是？（A）兵乓式傳染 （B）六九式傳染 （C）撞球式傳染 （D）傳教士傳染」。

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出題老師還酸了時常揭露藍白黑料的四叉貓，「低端網紅愛滋貓常常有些爭議的行為、讓人非議的挑戰，如果他真的有愛滋，那以下哪個行為是傳染力最低的？（A）當街脫別人褲子捅他屁眼 （B）看到捐血車前去熱心捐血 （C）請朋友喝新鮮的精液豆漿 （D）吐口水在科人金萱雙Ｑ中」。

除此之外，考題中還出現「好想要做愛啊！」、「打炮哥」、「下面羊死了」、「女人救世劍」等有明顯性暗示與厭女性歧視的粗鄙字眼，讓大批網友炸鍋。隨著輿論延燒，金城國中趕緊出來致歉想要滅火，證實網傳考題為本月5日、6日段考中有關9年級健康定期考查試題，「內容不恰當一事，該校已於第一時間進行校安通報，另因考卷用字牽涉敏感不雅字眼，有不妥描述，有違反性平法規疑慮，該校也啟動審議機制，並召開性別平等教育委員會，全案進入調查程序。」但網友們明顯不買單，校方貼文遭灌爆。

有自稱金城國中校友的鄉民宣稱，翁姓教師過去負責命題的考卷早就存在類似爭議。沒多久，出題老師的身分被曝光是在該校任教十餘年的翁姓男教師，2023年還獲金門縣政府頒發「服務屆滿10年資深優良教師」，同時他還身兼清華金門社區大學老師，但在爭議爆發後，校方官網師資介紹網頁已似乎已將其下架。

此外，該名翁姓教師還被網友翻出去年到中國福建廈門市接受該省《東南廣播》統戰節目《台青尋根記》的訪問，四叉貓今天就在臉書PO出翁姓教師受訪的節目截圖，「先把素材找出來放著，反正我是低端網紅嘛！」該受訪片段，2024年10月21日被統戰粉專「中國福建」PO出來，可以看到翁姓教師稱，到廈門發現當地人的口音跟台灣是一樣的，「在祖地聽到熟悉的鄉音，感覺分外親切」。

一份暗酸聯電創辦人曹興誠、網紅「四叉貓」劉宇，並且出現大量低俗不雅字眼的段考題目在網上瘋傳。（圖翻攝自臉書粉專「米蘭老師」）

一份暗酸聯電創辦人曹興誠、網紅「四叉貓」劉宇，並且出現大量低俗不雅字眼的段考題目在網上瘋傳。（圖翻攝自臉書粉專「米蘭老師」）

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