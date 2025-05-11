台南永康台1線新設機車左彎道惹議 交通局：盡速取消

台南永康台1線與正北1路口新設的機車左彎專用道惹議，相關單位會勘後，初步共識將盡速取消。（記者劉婉君攝）

2025/05/11 17:19

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康台1線（中正北路）與正北一路口，日前發生1起機車與貨櫃車擦撞的死亡車禍，當地新劃設的機車左彎專用道引發民眾熱議，有民眾認為，該設計反而導致車流交織，汽機車爭道。台南市交通局表示，已會同公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段會勘，初步共識將盡速取消。

交通局表示，永康台1線2側緊鄰工業區，上班尖鋒時段，由南往北於正北一路口左轉的機車量更是龐大，路權主管單位新化工務段因接獲用路人反映機車不易左轉問題，故以增設機車左轉專用車道方式改善，相關交通設施設置符合規定。

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交通局指出，7日該路段發生死亡事故後，即會同相關單位會勘，雖機車左轉專用道，但考量地方對目前車道佈設仍有疑慮，且有重大事故發生，初步共識將請新化工務段盡速取消機車左轉專用車道設計，且在道路設施未調整前，請警方於上下班尖峰時段，派遣義交人員加強疏導與指揮。

市議員朱正軒指出，中正北路常遭用路人詬病機車待轉區空間不足，導致待轉機車易與直行車發生衝突，還會頻繁遭檢舉。近日發生死亡車禍的憾事之後，相關單位再度會勘，決議取消機車左轉專用道，將會針對待轉區空間，要求交通局提出對策。

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