屏科大學生近期連傳車禍 屏東187縣道加強取締違規

內埔警方將於屏東的187縣道加強執法。（警方提供）

2025/05/11 16:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東187縣道串接內埔分局轄區內各個人聲鼎沸區段，近期在沿線聚落外的國立屏東科技大學週邊路段車禍頻傳，且不乏死亡車禍，警方為降低交通事故件數，保障鄉親人身及財產安全，近期積極於上述各個易發生交通事故的路口（段），取締各項重大交通違規。

187縣道北從瑪家分駐所的「成功路段」接著「清涼路段」，再往龍泉派出所轄內的「黎東路段」、「昭勝路段（龍泉市場）」、「壽比路（屏科大）」，再一路往內埔派出所的「廣濟路段（天后宮）」、「學人路（及台一線），緊接著由台1線左轉萬巒分駐所轄區的「褒忠路段（豬腳街）」及「中正路段」，這些路段都是這幾個派所轄內，最易發生車禍熱點，而發生最多的時段，大部分集中在每天早上的6點到10點及下午的4點到8點，除了是交通尖峰時間，也是大學生上下課時間。

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內埔警方指出，187縣道上月底是接連傳出死亡車禍，包括自撞及切換車道與前車撞擊死亡事故，內埔警方為降低交通事故件數，以保障鄉親及學生的人身及財產安全，將持續於上述各個易發生交通事故的路口，取締各項重大交通違規，比如無照駕駛、左轉未依規定、闖紅燈、酒駕、逆向行駛、蛇行惡意逼車、機車行駛禁行機車道、未戴安全帽、未依規定停讓、車不讓行人等，這些違規行為都是造成車禍的最直接原因。

內埔警分局長郭譯隆強調，不僅不可無照駕駛，喝酒不可開車，請找代駕或搭計程車，行經「無（閃光）號誌路口」要停讓，尤其是65歲以上長者騎機車經過時，一定要先暫停並左右擺頭察看，依路權優先順序通過，另外不超速、不闖紅燈，騎車請戴好安全帽，要跟前車保持安全距離，遵守交通安全規則，才能保障自己生命、財產安全。

內埔警方將於屏東的187縣道加強執法。（警方提供）

內埔警方將於屏東的187縣道加強執法。（警方提供）

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