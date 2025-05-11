國寶魚保育新方向 中研院生多所研究：七家灣溪非最適繁衍地

中研院最新研究發現，櫻花鉤吻鮭最適合繁衍的棲地不是原棲息地七家灣溪，而是合歡溪。（沈聖峰提供、森田健太郎攝影）

2025/05/11 16:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕有國寶魚稱呼的「櫻花鉤吻鮭」咸認最佳復育地在原棲息地七家灣溪，中研院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰團隊發現，過去因濫捕導致國寶魚消失的合歡溪，因水質溫度更低、更乾淨，反而更適合復育國寶魚，該研究顯示七家灣溪的環境可能須進一步確認是否有潛在污染源。

櫻花鉤吻鮭過去面臨濫捕等導致族群一度減少到僅剩200多條，歷經30年復育，目前國內的櫻花鉤吻鮭族群已穩定成長到逾1.8萬條，為更進一步了解櫻花鉤吻鮭最適合的棲地環境，沈聖峰團隊以2年野外研究櫻花鉤吻鮭生態，比較櫻花鉤吻鮭長期棲息地的七家灣溪與因早期濫捕導致滅絕、近期又開始復育族群的合歡溪兩處棲息地適宜性，發現合歡溪更適合櫻花鉤吻鮭繁衍，而合歡溪之所以更適合國寶魚繁衍的關鍵，是受到櫻花鉤吻鮭受精卵對水質要求更高影響。

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沈聖峰指出，透過該研究顯示，過去一直都以為有殘存野生櫻花鉤吻鮭棲息地的七家灣溪，是最適合櫻花鉤吻鮭生存繁衍的地方，但在中橫還沒開通、尚未有人類各種濫捕行為發生之前，許多河川上游包含合歡溪等都普遍有櫻花鉤吻鮭大量族群的紀錄，「在各種毒魚、電魚等人類干擾濫捕行為發生後，櫻花鉤吻鮭只是被逼入一沒被這類行為掃過的角落，並不代表這角落就是最適合櫻花鉤吻鮭生長的環境。」

沈聖峰進一步指出，該研究顯示瀕危物種的復育不能僅停留在「從哪裡來就放回哪裡」，而是要思考該片棲地是否可承載該物種完整世代的誕生與延續，另該研究顯示合歡溪更適合櫻花鉤吻鮭繁衍，目前該處也在著手復育工作，但目前合歡溪正在進行取水工程，須更注意工程對生態的衝擊，另研究也顯示七家灣溪可能存在潛在污染源，如旅遊農業等衍生的污水等是否可能存在影響當地水質風險等，須更進一步確認確切的潛在污染源並排除，以讓當地環境達到最適櫻花鉤吻鮭生長繁衍環境。

相關研究發表在英國生態學會期刊「Journal of Applied Ecology」。

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