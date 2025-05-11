幫離家孩子說聲「母親節快樂」 菜販自掏腰包送康乃馨6年

劉瑞珍歡喜送花，祝福在鄉村的媽媽們母親節快樂。（民眾周顥承提供）

2025/05/11 17:44

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東關山鎮零售市場，每到母親節總有人逢人送康乃馨，原來是菜販劉瑞珍自費送出，初心並非「促銷」，一朵包裝好的花約18、19元，賣菜利潤因此蝕去不少，但她卻持續不輟，她說，許多老媽媽留守家鄉，過節不見子女，自己感念為母辛苦，希望這些媽媽能在此日受到體貼、過個好節。

劉瑞珍的攤上擺著四季豆、絲瓜、高麗菜等，有時也出現自家檸檬與青竹筍，等客人一結完帳，劉瑞珍立即遞上一朵康乃馨，有時她隨機遇到年長婦女也即遞上花卉，遇到未婚或是男性的顧客，劉瑞珍則是提醒回去送給媽媽、老婆「借花送佛」。

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劉瑞珍表示，她媽媽和婆婆都已經不在了，她也是當媽媽後才知女性的甘苦，況且住在鄉下皆能見到年長夫妻或是老媽媽獨守家中，在都市的兒女也不見得能在此時返鄉，自己也為其感到失落，因此才購花幫離鄉的孩子們為老媽媽加油打氣，說聲「母親節快樂」。

劉瑞珍連續6年不間斷送康乃馨花祝賀母親節，期間歷經疫情也從不中斷，就算當年自己生意冷清亦不中斷，但花價卻起伏甚大，從最低一把8、9元到如今18、19元，所幸她也透過熟悉的攤商從台南產地批回康乃馨，才壓低價格。

劉瑞珍從客人到攤商逐一送上康乃馨，她說，自己畢竟非有所求、也不會大張旗鼓送花，只在攤位附近遇上才送，每年此時都送出約200朵，雖然賣菜的利潤不高，但所幸菜也是自地種出、收入歸已，家人甚至還動手幫忙處理花束。她說，既然開始送花就不要有中斷的一年，願在鄉下遠離子女的媽媽們年年都能知道，不會有人忘記她們在家鄉的努力。

劉瑞珍歡喜送花，祝福在鄉村的媽媽們母親節快樂。（民眾周顥承提供）

劉瑞珍歡喜送花，祝福在鄉村的媽媽們母親節快樂。（民眾周顥承提供）

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