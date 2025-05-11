高雄表揚12位原住民媽媽 有人第一次化妝

「強者媽媽」獲獎者，都是60歲以上、照顧80歲以上的民住民媽媽。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/11 16:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天5月11日母親節，高雄市原民會特別表揚12位原住民媽媽，場面溫馨。有得獎者笑說，今天是第一化妝，怕孫子會認不出她。

高雄市原民會今天在左營蓮池潭「米啊炸市集」，舉辦母親節慶祝活動，表揚12位原住民媽媽，包括犧牲奉獻培育兒女且60歲以上照顧80歲以上的「強者媽媽」、本身學業或事業有成且能兼顧家庭的「強力媽媽」、在社團、教會與文健站熱心公益且能兼顧家庭的「強勁媽媽」，及照顧家中失能者並以堅任毅力面對生活的「堅強媽媽」。

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榮獲「堅強媽媽」的魯凱族人武金玉，單親30餘年，撿資源回收維生，年輕時全心全意照顧3名子女，後來又擔起照顧身心障礙外甥的責任，目前仍不辭辛勞照顧孫女與曾孫，是扛起三代的最堅強支柱。她透露:「今天是第一化妝，孫子會認不出她」，也希望收到孩子的紅包。

獲得「強力媽媽」的魯凱族人蔡梁玉英，曾任茂林區2屆代表，之後專心照顧無法自理的婆婆，先生為現任里長，夫妻皆投入社區服務。她表示，很榮幸被社團推薦且獲選，孩子都說她很厲害。

高雄市原民會主委阿布斯發送康乃馨給在場所有母親，她強調，本屆模範母親共有30多件參加甄選，最後選出12位優秀媽媽進行表揚，個個都是為家庭犧牲奉獻、令人敬佩的得獎者；子女們今天也獻上感恩花束，陪著母親一起受獎，場面溫馨。

今年高雄市原住民媽媽表揚活動，結合「米啊炸市集」，讓母親節氣氛更熱鬧，現場有美食、飲品、農特產等32個攤位，包括烤全豬、吉拿富、小米甜甜圈、百香果愛玉、原民耳環和服飾等，趁勢推出母親節優惠商品拼促銷，消費滿300元再送50元消費券，吸引不少民眾選購，限量的那瑪夏水蜜桃更是300盒秒殺賣光。

今天母親節，高雄表揚12位原住民媽媽。（記者葛祐豪翻攝）

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