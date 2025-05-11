南韓遊客大讚台灣人情味！ 「粗魯的親切感」全網笑翻點頭

九份老街是不少外國遊客來台觀光的必訪景點。（資料照）

2025/05/11 16:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有24萬名追蹤者的臉書粉專「韓網評論翻譯站」近日分享一則來自南韓論壇「theqoo」的討論，內容提到旅行時大家一致認為最親切的國家就是台灣，不僅掀起南韓網友的高度共鳴，更引起台灣網友的熱烈討論。

一名南韓網友日前在網路論壇「theqoo」發文 表示，去旅行時，大家都說那個地方的人真的、真的、真的很親切的國家，就是台灣。他補充，雖然實際居住情況可能不同，且景點和食物的喜好也因人而異，但赴台旅遊的經驗幾乎一致讓人對台灣印象大好，並稱台灣人給人的感覺總是親切又溫暖。

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不少南韓網友留言分享自己的親身經歷，「我就在猜這篇在講台灣，如果找不到路，他們會很親切地用英文跟你解釋，甚至會親自帶你去，大家都好溫柔善良」、「我去免稅店買料理包時，店員告訴我這個有肉，不能帶進韓國，然後親切地推薦其他好吃的料理包，真的很感謝，而且還送了免費的餅乾」。

另有其他網友補充，「在台灣走錯路時要帶著行李過天橋，結果2位往反方向走的男生幫我提行李，真的非常感謝他們」、「我曾經在台灣住過，那裡的人基本上都很溫順安靜」、「是不是因為語氣的關係？我覺得和中國人不一樣，感覺很溫和」、「雖然是有點粗魯的親切感，但能感受到真心，所以我覺得更棒」。

「韓網評論翻譯站」將這則貼文翻譯後分享到臉書粉專，也在台灣網友間引發迴響，尤其「粗魯的親切感」這句話掀起熱議，「粗魯的親切感很好笑」、「超愛粗魯的親切感」、「粗魯的親切感形容得好好」。

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