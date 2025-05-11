做花束送母親 屏東農業物產館湧人潮

屏東縣長周春米（中）在花藝專家們協助下製作花束準備送給母親。（記者羅欣貞攝）

2025/05/11 16:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣屏東在地優質農產品，屏東縣府本月（5月）起到11月，每月第2週假日在屏東農業物產館前廣場舉辦主題市集，今天（11日）是母親節，現場以屏東在地生產花卉為材料，安排主題花束製作、果凍花DIY等手作體驗，今天持續至下午5點的活動，吸引大批民眾參加，屏東縣長周春米也選花、綁花束，作為送給母親的禮物。

為活絡屏東農業物產館，屏東縣府規畫「屏東農業物產館產業推廣行銷活動」，首場活動5月10日至11日登場，物產館2樓本月也推出「2025屏東花卉生活美學展」， 結合母親節氛圍與屏東春季花卉、植栽，打造出清新繽紛市集盛會，現場集結在地特色小農、花卉業者與特色美食攤位，更規劃母親節主題花束製作、果凍花DIY等手作體驗，讓親子家庭在節日共同製作充滿心意的花藝禮物。

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今天還有另一項熱門活動「產地餐桌」，結合屏東農產與越式清爽料理，活動前開放4人家庭組訂餐報名，40人次一開賣就被搶光一空，許多民眾帶著媽媽來用餐，直說餐點非常美味。

屏東縣長周春米到場贈送民眾康乃馨，祝福大家母親節快樂，她表示，後續還會推出餐桌活動，將依月份安排中式、西式、泰式等異國料理風格，帶領消費者深度體驗屏東農產從田間到餐桌的美味旅程。

本月物產館2樓展出「2025屏東花卉生活美學展」，活動舉辦至5月18日（週一、二休館），以花卉布置增添生活空間美學，分為「漁港市場」、「傳統中藥行」、「香水工坊」和「未來花店」等4大主題展區，相當有看頭，今天吸引許多家庭同遊觀展，現場挑選喜歡的花材DIY自行綁成花束，送給媽媽表達滿滿感恩心意。

屏東縣長周春米表示，「農饗樂市集暨產地餐桌系列活動」的啟動，象徵屏東農業物產館進入全面營運的新階段，結合市集活動、體驗課程、產地餐桌與每月主題特展。屏東是台灣農業重鎮，擁有熱帶與溫帶交會的地理優勢，孕育出多樣化、全年無休的優質農產，更蘊藏豐富的農業文化底蘊與產業創新的動能。透過全新規劃的活動要讓好物、好品牌、好故事有更多被看見機會，讓農業不只是生產，更是文化、教育、生活與觀光的綜合體驗。

屏東縣政府農業處表示，透過活動強化物產館空間使用率外，更藉由定期活動建立品牌黏著度，培養「每月來物產館」的消費與參與習慣。未來也將視民眾反饋滾動調整，持續優化場域機能與活動內容。相關活動可關注「屏東農好」臉書粉絲團。

屏東縣長周春米歡迎民眾踴躍報名參加產地餐桌，品嚐屏東好味道。（記者羅欣貞攝）

民眾參與手作體驗，親近植物。（記者羅欣貞攝）

今天首場產地餐桌以越式料理為主。（記者羅欣貞攝）

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