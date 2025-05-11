高雄裝設樹木傾斜監測儀 今年再擴大350棵

樹木安裝傾斜監測儀，高雄市今年再擴大安裝到全市350棵樹木。（資料照）

2025/05/11 15:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕颱風季即將來臨，鑒於山陀兒颱風去年10月初肆虐高雄，造成至少2500棵路樹倒塌，公園處首度選擇20棵樹木安裝傾斜監測儀，今年再編列400萬元經費，擴大安裝到全市350棵樹木。

樹木傾斜監測儀能即時測量樹木的傾斜角度與振動，並以無線電訊號定時傳輸數據至雲端平台，高雄市公園處可透過平台，隨時監看目標樹木狀況，若樹木傾斜角度超過預設值時，系統會自動觸發警訊，通知管理單位巡檢與評估樹木加固、扶正等必要處置，同時建立雲端資料庫，對數據做長期分析。

請繼續往下閱讀...

高雄市樹木傾斜監測儀於去年11月安裝，首批選擇在市區四維、民權、五福等市區主要道路。但市議員陳善慧指出，目前僅設置20處，警示樣本值數據恐不足，應加速布建擴大範圍；他也質疑，上路至今未碰到大型風災害，是否經得起強風豪雨，也希望跨局處能有共享資訊平台，讓樹木資訊共享整合。

對此，高雄市公園處長林燦銘表示，今年度已編列400多萬元經費，將針對全市重要幹道、有傾斜疑慮的路樹，再裝設350處監測儀，預計明年會再編列經費，把數量再擴大。針對哪些樹會加裝?公園處會先進行目視檢測，哪些樹木比較傾斜，就優先裝上去。

林燦銘強調，樹木傾斜監測儀分為2度、8度、15度、20度等4個傾斜級距，如果傾斜20度，就知道樹倒了，傾斜15度就要進行加固 ，不僅能應用在平日維護管理，對整體防災也有幫助，數據並將提供給有需求的局處。

工務局表示，樹木倒伏原因很多，包括病蟲害而弱化、樹根受強風豪雨影響鬆動等，透過即時警訊功能，能縮短災害應對時間，也能減少人力巡查需求； 市議員邱于軒則認為，不應只挑選市區主要道路，原縣區的路樹也需要安裝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法