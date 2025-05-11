高市府將接管澄清湖 全面優化步道與交通動線

高雄市長陳其邁率局處首長在澄清湖雨中健行。（高雄市交通局提供）

2025/05/11 16:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄澄清湖風景區原由自來水公司負責維護管理，今年有望由高雄市政府接管，市長陳其邁今（11）日在雨中帶領市府團隊前往園區健行、實地勘查園區步道系統，進一步了解園區現況及未來發展需求，初步將全面優化步道與交通動線。

陳其邁一早帶領秘書長、副秘書長及工務、水利、交通、環保、觀光等相關局處首長前往澄清湖園區，陳其邁指出，澄清湖擁有豐富自然景觀與生態資源，深受市民及外縣市民眾喜愛，為營造友善安全、低碳永續的人本空間，市府規劃導入「行人優先區」理念，全面優化步道與交通動線，成為低碳人本樂活園區。

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高雄市交通局表示，為兼顧遊憩品質與環境永續，將以「分流、降速、減量」3大原則，完善園區內交通規劃。「分流」方面，透過優化步道系統，實現人車分流，提升行走安全性；「降速」措施將把園區車速降至20公里/小時，保障行人與自行車族群的使用權益；「減量」則透過停車場外移與交通管制，減少園區內過境車流，降低碳排放與噪音干擾。

高市府強調，優化工程預計分階段推動，將廣泛蒐集市民意見，並結合智慧交通與綠色基礎建設，打造兼具生態保育、休閒旅遊與低碳運輸功能的示範園區，成為高雄永續城市的重要亮點。

高市府將優先優化澄清湖的行人步道。（高雄市交通局提供）

高雄市長陳其邁今率市府各局處首長，雨中前往澄清湖健行，並了解日後接管的改善措施。（高雄市交通局提供）

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