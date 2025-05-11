歡慶母親節 嘉義縣親子趣味活動熱鬧登場

嘉義縣親子趣味活動「Q寶爬爬樂」有人一馬當先，有人還停留在起跑點。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/11 14:54

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣歡慶母親節，舉辦別出心裁的「『嘉』家寶貝趴趴GO！」親子趣味活動，精心設計了「Q寶爬爬樂」、「套套鵝」及「F1賽車手」等三項趣味競賽，邀請家長帶著寶貝共享溫馨親子時光。共有120組親子熱情參與，歡笑聲不斷，現場洋溢著溫馨熱絡氣氛。

嘉義縣長翁章梁也被這群可愛的寶貝們萌得笑開懷，表示看見爸爸媽媽們帶著寶貝參加比賽，臉上洋溢著幸福的笑容，讓人感受到親子共度時光的喜悅與溫馨。競賽過程中，有的寶貝膽怯、有的勇敢，展現出各自獨特的性格特質，但在父母眼中，都是最珍貴、最可愛的寶貝，特別向全天下的媽媽們獻上祝福，祝大家母親節快樂、幸福滿滿。

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「Q寶爬爬樂」過程趣味橫生，比賽哨聲一響，有些小朋友就奮力向前爬，有些則是動也不動，有些爬到一半就坐起來，任憑終點的爸爸媽媽百般利誘還是不動如山，翁章梁見狀透過麥克風獻策，請和參賽小寶貝互動最密切的家人到終點呼喚，有些參賽組換人到終點果真發揮作用。

翁章梁指出，嘉義縣政府這幾年大力推動多元幼兒托育政策，已布建兩處親子館、兩處托嬰中心及7處社區托育公共家園，提供整合性托育資源服務；中埔、布袋托嬰中心，以及中埔、太保親子館都將在今年陸續啟用，為孩子們打造更友善、安全的成長環境，同時減輕家長的育兒壓力。

社會局表示，目前全縣登記保母有366人，簽訂準公共托育契約324人，提供育兒家庭收托服務，並配合托育政策加碼補助托育費用，公共化托育每月5500元加碼至7000元，準公共托育每月8500元加碼至1萬3000元。

嘉義縣親子趣味活動「F1賽車手」，小朋友笑容可掬。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣親子趣味活動「套套鵝」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（左一）和家長小朋友合影留念。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣歡慶母親節舉辦「『嘉』家寶貝趴趴GO！」親子趣味活動。（記者蔡宗勳攝）

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