新北淡水南瓜產季到 打造南瓜隧道、推食農體驗

5月是新北市淡水區的南瓜季，市府農業局與淡水區農會合作，打造9座「南瓜隧道」。（圖由農業局提供）

2025/05/11 15:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕5月是新北市淡水區的南瓜季，市府農業局與淡水區農會合作，打造9座「南瓜隧道」，今年與多家農場合作，推出食農教育體驗遊程，遊客除了在隧道中欣賞五彩繽紛的南瓜美景、購買優質南瓜，還能前往當地農場品嘗南瓜餐、做南瓜DIY，寓教於樂。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水區農會與「樹林口農場」合作推出「大南瓜休閒農業體驗活動」，活動時間為5月24日上午8點30分到下午3點，上午先帶遊客前往牛埔有機農場參觀，學習有機農業耕種知識並探索當地農村風光，接著前往熱門景點南瓜隧道導覽，隧道內有超過5種顏色、10個品種的南瓜可以欣賞，還有特色南瓜牆提供打卡、拍美照。

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中午前往由青農許元耀經營的「樹林口農場」，遊客可以在農場內品嘗以南瓜及茶油為主題的特色風味餐，參加蜜蜂生態導覽及南瓜季限定的「南瓜布丁DIY」活動，此外，每位參加的遊客可獲得淡水區農會南瓜加工產品1份，遊程須提前報名，活動費用每人850元，共40個名額。

此外，「阿三哥農莊」使用自家當季種植友善蔬果，製作無菜單料理，舉辦各式食農教育與生態體驗活動，這次配合南瓜季推出「南瓜貝果」DIY，將當季新鮮南瓜製成貝果，兼顧健康美味。

「北新有機農場」以生產符合慈心認證的有機蔬果為主，並設置有機農業生活體驗教室，提供多樣農業體驗活動，這次推出「南瓜圓」DIY活動，適合親子同遊。活動皆採多人成團，須提前預約。

農業局說，南瓜隧道開放至5月底，淡水農會超市將在5月中旬在淡水農會超市粉絲專頁開放第一波栗子南瓜禮盒預購。

新北市淡水區農會與「樹林口農場」合作，推出「大南瓜休閒農業體驗活動」，圖為蜜蜂生態導覽。（圖由農業局提供）

新北市農業局與多家農場合作，推出南瓜季食農教育體驗遊程，圖為民眾體驗南瓜圓DIY。（圖由農業局提供）

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