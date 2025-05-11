全球同步祈福 黃偉哲浴佛大典祈願共創美好社會

台南市長黃偉哲受邀出席慈濟浴佛大典祈願共創美好社會。（台南市政府提供）

2025/05/11 14:42

〔記者王姝琇／台南報導〕迎接5月孝親與感恩的日子，台南慈濟安平聯絡處於今在安平靜思堂透過科技連線與花蓮全球同步舉行浴佛典禮。台南市長黃偉哲受邀出席，在莊嚴氛圍中虔誠祈福。

黃偉哲今日偕同與會者完成「禮佛足、至誠發願、接法香、祝福吉祥」4大步驟。儀式中眾人虔誠唱誦爐香讚，氣氛肅穆祥和，內心感恩與祝福之情油然而生，儀式莊嚴隆重。現場也準備壽桃與眾結緣，象徵將平安與吉祥帶回家。

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黃偉哲表示，慈濟多年來在台南深耕不輟，不僅推動慈善、醫療與教育等工作，也透過浴佛等文化儀式，傳遞感恩的精神。

慈濟安平聯絡處表示，浴佛典禮透過莊嚴儀式喚醒人人內在善念，期盼社會大眾於生活中落實慈悲與智慧，為社會注入更多正能量。此外，慈濟亦推動行動浴佛計畫，深入社區、醫院、學校與社福機構，以擴大祈福力量，讓愛與祝福遍灑人間。

此外，佛光山南台別院今日也於台南市政府永華市政中心2樓中庭舉辦浴佛典禮。黃偉哲率局處首長參與浴佛儀式，向佛陀獻花祈福，盼讓城市充滿善念與正能量。

黃偉哲說，今年是市府第2度與佛光山南台別院合作，於市政中心舉辦浴佛活動，這不僅是一場慶祝佛陀誕辰的宗教儀式，更是洗滌身心、啟發內的象徵。期盼大家能秉持星雲大師的理念，齊心協力為社會帶來更多和諧與希望，「讓我們一起讓城市更美好，也讓台灣更美好」。

南市府第2度與佛光山南台別院合作於市政中心舉辦浴佛活動，市長黃偉哲出席祈願。（台南市政府提供）

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