北市撤聯開宅出售修法草案 捷運局：蓋捷運欠款得加速還

審計部審核土開基金收支意見指出，北市興建捷運至2028年未償還自償性經費累積達635.69億元，每年利息費用高達12.62億元，在目前公有不動產全出租情形下，每年租金收入約13.97億元，扣除成本毛利僅9.49億元，不足以償還利息。（記者何玉華攝）

2025/05/11 16:04

〔記者何玉華／台北報導〕台北市捷運工程局去年12月18日在議會提出修正「台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產自治條例」（租售自治條例）第5條草案，被民間團體及在野議員質疑拋售公有資產、帶頭炒房、規避議會監督，台北市政府近日已函文議會撤回提案，民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，撤案還不夠，市府必須打消「拍賣市民資產」的短視思維。捷運局長鄭德發表示，有必要加速償還捷運建設自償性經費，會保留2房以下出租照顧青年族群，其餘房型及商辦再評估。

捷運局去年底提出租售自治條例修正草案，就單一戶別總值未達1億元、或出租收益率偏低的不動產，經主管機關同意後辦理標售，免逐案提報處分案送市議會審議；多個民間團體及民進黨議員簡舒培及林亮君、社會民主黨議員苗博雅、民眾黨議員黃瀞瑩、林珍羽和張志豪共同召開記者會反對，質疑規避議會監督、帶頭炒房，要求市府主動撤案。

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捷運局依據議員及民間團體意見檢討後，提出保留2房以下聯開宅出租、3房以上及部分商辦一次提報處分的方案，仍未獲議員認可；市府上週市政會議通過撤回租售自治條例，並函送議會審議。

黃瀞瑩表示，市府雖然撤案，但已知市府仍主張賣聯開宅，未來應該還是會再送新案進議會；她認為，市府應該好好思考整體的住宅政策，這樣穩定出租的房源不該隨意拋售。此外，都發局及捷運局不該各自為政，應該跨局處的討論，提供市長思考清楚後更具體的解決方法。

鄭德發表示，加速償還捷運建設自償性經費有必要，兼顧尊重議會監督權、適度保障承租戶權益及維持土開基金長期穩定收益，現有出租住宅將研議保留2房以下維持出租，罩住青年族群，其餘處分對象將再評估，同時檢討租金回歸市場機制，避免租金收入不敷償足借款利息之情形。

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