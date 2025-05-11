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    另類母親節 彰化秀傳醫院寵物市集毛小孩健檢、打疫苗一次滿足

    民眾對秀傳寵物市集的認養單位非常有興趣。（秀傳醫院提供）

    民眾對秀傳寵物市集的認養單位非常有興趣。（秀傳醫院提供）

    2025/05/11 14:50

    〔記者湯世名／彰化報導〕另類母親節！為推廣寵物飼養保健與認養觀念，彰化秀傳醫院與醫町目市集今天（11日）合辦「寵物市集活動」，雖然有雨神的陪伴，許多飼主還是帶著毛小孩來參加，他們都説有免費篩檢和疫苗施打，讓毛寶貝的健康多一層保障，真的是母親節最好的禮物。

    今天活動邀請彰化縣動物防疫所進行動物防疫宣導，也提供狂犬病疫苗施打；台中傳騏微創動物醫院的李衛民教授也率領專業醫療團隊，為到場民眾的毛孩進行免費的基礎健康檢查。還有公益動物認養單位的參與，期待透過這場結合寵物健康宣導及公益認養的活動，能夠減輕收容單位的壓力，提升社區的動物防疫與照護意識。

    除了推廣寵物健康識能外，活動現場也安排了精彩有趣的寵物才藝表演賽，讓來訪的飼主與毛孩有機會登上舞台一展身手，不僅充滿趣味性，也促進了飼主與毛孩之間的互動與情感連結。

    秀傳醫療體系總監黃柏文表示，本次市集不僅是一場寵物市集，更希望藉此讓民眾對動物照護、健康防疫及愛心認養的認知更加重視。為了讓參與民眾感受更多熱情，現場特別加碼滿額抽獎活動，準備總值1萬元的禮品供大家抽獎，期待建立一個充滿溫馨與健康的社區共融環境，讓醫療機構與民眾一起同樂。

    台中傳騏動物醫院的專業醫療團隊，為毛小孩進行免費健檢。（秀傳醫院提供）

    台中傳騏動物醫院的專業醫療團隊，為毛小孩進行免費健檢。（秀傳醫院提供）

    台中傳騏動物醫院的專業醫療團隊，為民眾的毛小孩進行免費健檢。（秀傳醫院提供）

    台中傳騏動物醫院的專業醫療團隊，為民眾的毛小孩進行免費健檢。（秀傳醫院提供）

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