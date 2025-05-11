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    不滿養雞場復工 雲縣崙背大有村近百民眾集結工地抗議

    近百位大有村民集結在養雞場工地前表達復工不滿。（記者李文德攝）

    近百位大有村民集結在養雞場工地前表達復工不滿。（記者李文德攝）

    2025/05/11 16:32

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣崙背鄉大有村南側，有養雞業者2年前規劃興建養雞場，遭當地民眾抗爭而停工。經2年多沉寂，居民發現8日開始又復工，近百位民眾今（11）日工地前拉起白布條抗議表達不滿，要求公所收回復工同意，縣府撤銷養雞場容許。

    近百位大有村民組成自救會，冒雨到村落南側的養雞場工地，高舉「拒絕雞場」、「反對雞舍」、「反對雞場設立」等白布條，更在當場高喊「反對危害大有村環境」等口號，強烈表達不滿心聲。

    自救會代表人李健維表示，近3年前業者要在南側設立近0.6公頃，當時民眾們已經強烈表達拒絕，當下業者也同意停工，待取得居民同意才會申請復工。

    李健維指出，5月8日上午民眾發現養雞場工地又開始復工，工地大門還張貼著公所4月22日核發的復工同意，文中更指與民眾進行二次協調會並取得居民共識，令民眾們不解，業者何時取得的。

    鄉代梁献東指出，大多數民眾們根本不知道業者二度召開協調會，且居民們都是強烈表達反對立場，復工根本就是「黑箱作業」，鄉公所應該立即取消復工核可。

    地方民眾表示，養雞場周邊多數田地都是種植美生菜，萬一雞場內的羽毛、雜質等飄出，影響作物生長，對於農民而言是生計上的損失，因此力抗到底。

    雲林縣議員洪如萍表示，地方民眾們已表達強烈反對意見，業者們應該要和地方取得共識才對，會近一步要求縣府對於此案應該扮演好溝通角色。

    對此該業者表示，從申請開始皆按照縣府、公所相關流程，也配合民眾意見停工兩年，這期間實際與當地村民協調，並取得共識，並非外傳私下協調。現仍有民眾持有疑慮，將持續與其溝通，甚至近日與地方召開協調會，向民眾說明。

    崙背鄉長李泓儀表示，「居民反對」代表業者未全面取得當地共識，會要求該業者停工，直到取得民眾同意後方能復工；縣府農業處表示，該案依規定核准畜牧設施容許使用，並經崙背鄉公所核發建築執照，針對目前地方民眾強烈反對，會持續關注並呼籲雙方溝通協調，化解歧見。

    有養雞業者在崙背大有村南側設置養雞場，當地居民強烈反對。（記者李文德攝）

    有養雞業者在崙背大有村南側設置養雞場，當地居民強烈反對。（記者李文德攝）

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