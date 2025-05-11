端午節送暖！新北元亨寺500志工 包素粽助弱勢家庭

新北市副市長朱惕之、立委洪孟楷也到場一同包粽子，感謝志工們滿滿的愛心。（記者陳奕劭攝）

2025/05/11 12:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕端午節將至，元亨寺台北講堂今天（11日）與新北市善悅關懷協會、中華僧伽長照人文關懷教育協會等單位舉辦包素粽活動，500名志工忙進忙出，以行動傳遞愛心，預計製作2萬顆素粽，其中9500顆捐贈予新北市實物銀行，預計在端午節前送至新北市弱勢家庭。新北市副市長朱惕之、立委洪孟楷也到場一同包粽子，感謝志工們滿滿的愛心。

元亨寺台北講堂地下室今天熱鬧滾滾，500名志工們從刷洗粽葉、備料、炒香內餡、蒸煮到裝箱，遵循每個步驟包起素粽，彼此默契十足、合作無間。時逢母親節，小朋友們奉茶向媽媽與阿嬤們祝賀，感謝養育之恩，新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會也帶來京劇演出，成全場焦點。

請繼續往下閱讀...

元亨寺會常法師表示，他們的願望很簡單，希望1顆粽子成為愛的載體，讓愛不只留在粽子裡，更深入社區、走進家庭，這不僅是1次包粽活動，更是1場善行的實踐。

朱惕之指出，協會團體志工一雙雙手包出的不只是傳統美食，更是無數關懷的心意。非常感謝在場志工用行動實踐愛，和新北市一起守護弱勢民眾。

洪孟楷也到場祝賀說，獨樂樂不如眾樂樂，協會志工包粽子贈送新北市好日子愛心大平台，民眾吃粽子都能感受到每一位志工的愛心，感謝大家的付出。

市府社會局長李美珍表示，元亨寺和新北市善悅關懷協會從2013年開始包素粽活動，今年已是第10年辦理，累積至今達6萬5880多顆愛心粽。新北市好日子愛心大平台自2019年6月開辦至今，獲得民間企業廠商、公益團體及善心人士的支持力量，期待透過活動吸納更多社會愛的力量。

時逢母親節，小朋友們奉茶向媽媽與阿嬤們祝賀，感謝養育之恩。（記者陳奕劭攝）

元亨寺台北講堂500名志工忙進忙出包粽子，將贈送9500顆給新北弱勢家庭。（記者陳奕劭攝）

新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會也帶來京劇演出，開心與小朋友合影。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法