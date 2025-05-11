淡水噪音車深夜「炸街」擾民 議員促嚴懲、落實科技執法

國民黨新北市議員陳偉杰要求市府正視飆車亂象，並呼籲警察局與環保局強化聯合勤務與科技執法，建構更有效的稽查與罰則制度；示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者羅國嘉攝）

2025/05/11 14:41

〔記者羅國嘉／新北報導〕汽機車是國人重要交通工具，但面對北海岸地區及淡海新市鎮深夜噪音車擾民問題日益嚴重，國民黨新北市議員陳偉杰要求市府正視飆車亂象，並呼籲警察局與環保局強化聯合勤務與科技執法，建構更有效的稽查與罰則制度；警察局與環保局皆承諾，將召開聯合專案會議，積極研擬對策，以還市民安寧夜晚。

陳偉杰指出，深夜「炸街」行為已成為對公權力的挑釁，潛藏重大公共安全風險。對於「查就安靜、沒查就死灰復燃」的情況，市府應加強勤務安排，針對高風險時段與路段，建立預警與重點巡邏制度，並強化對帶頭飆車者的追溯與加重處分，如採拖吊、吊扣牌照及責任移轉登記等機制。

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市府警察局長廖訓誠回應，警方過去已透過網路監控成功掌握飆車行動，並即時查緝，未來也將持續配合實地攔查，加強防制行動。

在改裝車噪音方面，陳偉杰強調市民關心的是「誰能現場處理」，並建議警察局、環保局建立高效率的聯防機制，依據熱區資料進行定點或移動式攔檢。目前是否已有聯合勤務SOP，雙方人力如何分工協作以確保長期穩定執法。另外，雖然環保局說新北改裝排氣管認證完成率達99％，但市民仍被吵到夜夜失眠，顯見「排氣管認證」與「駕駛人實際使用」脫節。

環保局副局長朱益君表示，噪音除了因為排氣管改裝，也與行車速度相關，即使改裝排氣管已認證合格，因行車速度不同仍可能產生噪音，突顯排氣管認證與實際使用落差。環保局將持續推動「靖音專案」，並與警察局在兩週內召開聯合專案會議，提出書面資料，積極為民眾解決噪音困擾。

淡水警分局說，據統計，今年1月至3月止共取締改裝車輛24件、無照駕駛234件、危險駕車93件、通報噪音車455件。

另外，蘆洲警分局則表示，據統計今年1至5月共計線上通報1534件，其中八里區龍米路段為八里與五股地區通行必經重要路段，惟因道路筆直，車輛疾行稍縱而逝，分局仍持續執行攔查通報，另已請環保局於龍米路一段道路不定時設置移動式噪音分貝偵測機，並由轄區龍源派出所、交通分隊針對該路段每日深夜12時至清晨6時執行防制危險駕車及攔查取締改裝噪音車勤務。

蘆洲警分局指出，分局每月不定時配合監理站執行監警稽查2-4次，針對違反道交條例18條1項（汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換未申請主關機檢驗合格）、16條1項2款（擅自增、減、變更原有規格）及16條1項1款（變更排氣管未登記）強化取締改裝車輛之取締專案，經統計1至5月執行監警稽查共取締18條1項53件、16條1項2款223件及16條1項1款56件。

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