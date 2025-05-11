謝謝媽媽！馬祖高中生送上烘焙麵包 媽感動落淚

國立馬祖高中觀光餐飲學程舉辦「成果展暨母親節感恩餐會」，圖右一為台北城市科技大學老師周景堯、圖左一為國立馬祖高中老師陳怡秀與馬祖高中學生合影。（圖為國立馬祖高中提供）

2025/05/11 13:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立馬祖高中觀光餐飲學程舉辦「成果展暨母親節感恩餐會」，由高中二、三年級學生共同籌畫執行；活動邀請學生家長蒞臨，許多家長收到孩子送上親手烘焙麵包，憶及一路的養育照顧過程，忍不住紅了眼眶，有的母女感動落淚，場面溫馨感人。

馬祖高中觀光餐飲學程老師陳怡秀表示，成果展以「愛與創意齊飛，感謝與美味共饗」為主題，現場布置精緻，充滿節慶氛圍。學生們分工合作，精心準備法國麵包球、松露海鮮燉飯與馬鈴薯巧達玉米湯等料理，並由專業師傅指導下進行現場烹調，呈現出結合理論與實作的成果饗宴。

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陳怡秀指出，今年安排「學生烘焙麵包獻母親」的感恩橋段，學生送上麵包一句「媽媽！謝謝您一直以來的辛苦照顧…」，讓許多家長忍不住哽咽、感動落淚，不少學生也難掩激動情緒，感人的畫面感染一旁的師生。

馬祖高中位於連江縣南竿鄉，包含北竿鄉、莒光鄉及東引鄉的學生都要住校，有兩位學生家長特地從莒光搭1小時的船趕來參加成果展。高三生陳品涵說，「感謝師長諄諄教誨，高中三年過得非常充實，更開心爸爸媽媽舟車勞頓到學校，見證自己學習成果，相信他們一定為我感到驕傲。」台下的母親感動地對孩子說：「只要妳做自己喜歡的事情，媽都會支持，因為媽媽喜歡妳認真的樣子。」

最後，播放由畢業班學生自製的回顧影片，紀錄兩三年間的學習與成長歷程，從青澀入學到熟練操作，從靦腆稚嫩到自信大方。影片中充滿笑聲與淚水，讓師生、親子留下深刻的回憶。

馬祖高中校長謝崇耀表示，感謝台北城市科技大學觀光事業系、烘焙創意與經營管理學士學位學程、餐飲事業系的協助指導，讓離島學生有機會與業界接軌，拓展專業視野，提早銜接未來職涯發展。本次成果展，不僅展現學生在餐飲專業上的學習成果，更體現「感恩教育」的核心價值，讓學生在成長之路上，學會表達愛、勇敢面對人生。

國立馬祖高中觀光餐飲學程舉辦「成果展暨母親節感恩餐會」，家住連江縣莒光鄉的高三生陳品涵（右）奉上親手烘焙麵包給媽咪徐梅英（左）讓媽媽開心又感動。（圖為國立馬祖高中提供）

國立馬祖高中觀光餐飲學程舉辦「成果展暨母親節感恩餐會」，家住連江縣莒光鄉的媽咪石立穎（左）搭了一小時的船到南竿鄉，參加女兒曹媛甄（右）的成果展。（圖為國立馬祖高中提供）

國立馬祖高中觀光餐飲學程舉辦「成果展暨母親節感恩餐會」，圖為老師指導學生製作紅糟黑糖冠軍歐式莓果麵包。（圖為國立馬祖高中提供）

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