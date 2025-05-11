台南做工行善團母親節續修屋 市長夫人送上火鶴花

母親節送暖，台南做工行善團持續修繕弱勢屋，台南市長夫人劉育菁帶大西瓜慰勞，並送上火鶴花。（記者王涵平攝）

2025/05/11 12:49

〔記者王涵平／台南報導〕母親節送暖，台南做工行善團持續修繕弱勢屋，台南市長夫人劉育菁帶大西瓜慰勞，並送上火鶴花，現場也準備蛋糕慶祝母親節。

南市電氣工會志工今由理事長杜文寶帶隊前往後壁區修繕，準備蛋糕在施工現場慶祝母親節，大台南總工會花藝班學員製作火鶴花束。

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後壁區58歲馬先生配偶已過世，膝下無子女，目前與近85歲高齡坐輪椅的老母親同住，需照顧媽媽的生活起居。案主從事臨時工工作，需待工頭有缺工時，方會找案主前往支援，工作收入並不穩定，住屋屋頂破洞多處有漏水情形，牆壁木材剝落頹壞，木門窗戶多嚴重破損，居住環境不佳。

勞工局做工行善團會勘後啟動修繕，泥水工會、鋁製品工會、電子機械加工工會、電氣工會陸續進場。

勞工局長王鑫基表示，南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆連結總祿境土地公廟平安米送給案家。本週假日家庭志工共有2對夫妻檔，電氣工會為劉忠義及黃麗卿，志願服務協會為李俊平及陳美華；父子檔則有電氣工會的張世明及張廷宇，在放假時刻一起攜手快樂做志工。

母親節送暖，台南做工行善團持續修繕弱勢屋，台南市長夫人劉育菁帶大西瓜慰勞，並送上火鶴花。（記者王涵平攝）

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