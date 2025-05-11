維護師生健康及校園環境 公衛師進校提供客製化建議

公衛師實地訪查校園，了解各項環境問題。（圖由教育部提供）

2025/05/11 12:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕為提升高級中等以下學校教職員工生健康素養及維護校園環境品質，教育部委託公共衛生師針對各校需求，提供包括環境、身心健康、食安相關議題促進方案及建議，半年多來已有8縣市14所學校受惠，後續也將持續接受各地方政府及學校申請辦理，並鼓勵家庭參與。

教育部國教署委託辦理全國首例的「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，自去年10月起由社團法人台北市公共衛生師公會承接，透過跨縣市、具備專業知識與實務經驗的公衛師，結合學校的需求，協助學校資源整合。

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該計畫提供學校包括環境健康風險、健康狀態調查與健康促進方案、疫病調查防治、食品安全風險與品質管理、SDGs相關議題的評估、諮詢、宣導等，提供校本規劃改善建議，快速解決問題，強化校園衛生管理，以利健康促進活動的永續發展。

國教署說明，計畫已服務8縣市、14所學校，並持續受理直轄市、縣市政府教育局處及學校申請，學校可透過線上填報申請公共衛生師入校服務，無需繁複的行政程序及費用，即可獲得專業支援。

而公衛師入校服務，除提供基礎的健康教育與評估、盤點健康促進資源、協助建立完整的健康管理機制等，如健康促進計畫的制定、環境維護的策略，針對學校及社區的需求，量身訂制健康促進活動，涵蓋心理健康、飲食安全、運動推廣及傳染病防控等議題。

為充實相關的學習資源、強化校園健康成效，也同步盤點直轄市及縣市政府教育與衛生單位等教學或衛教資源、教材，建立共享清單，並撰擬學校衛生議題師長與家長對話手冊，發展以課綱為本的學校衛生議題相關的計畫範例、懶人包或教材等，後續將掛載至台灣健康促進學校或國教署相關網站，供師長們教學現場及推動親職活動運用。

國教署表示，未來將與社團法人台北市公共衛生師公會持續攜手直轄市、縣市政府相關單位，鼓勵家庭與學校一起深化家校合作，參與健康促進行動，精進健康促進的校園文化，為親師生打造全方位的健康支持網絡，打造健康、安心的校園環境，守護親師生健康。

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