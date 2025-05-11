為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    維護師生健康及校園環境 公衛師進校提供客製化建議

    公衛師實地訪查校園，了解各項環境問題。（圖由教育部提供）

    公衛師實地訪查校園，了解各項環境問題。（圖由教育部提供）

    2025/05/11 12:46

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為提升高級中等以下學校教職員工生健康素養及維護校園環境品質，教育部委託公共衛生師針對各校需求，提供包括環境、身心健康、食安相關議題促進方案及建議，半年多來已有8縣市14所學校受惠，後續也將持續接受各地方政府及學校申請辦理，並鼓勵家庭參與。

    教育部國教署委託辦理全國首例的「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，自去年10月起由社團法人台北市公共衛生師公會承接，透過跨縣市、具備專業知識與實務經驗的公衛師，結合學校的需求，協助學校資源整合。

    該計畫提供學校包括環境健康風險、健康狀態調查與健康促進方案、疫病調查防治、食品安全風險與品質管理、SDGs相關議題的評估、諮詢、宣導等，提供校本規劃改善建議，快速解決問題，強化校園衛生管理，以利健康促進活動的永續發展。

    國教署說明，計畫已服務8縣市、14所學校，並持續受理直轄市、縣市政府教育局處及學校申請，學校可透過線上填報申請公共衛生師入校服務，無需繁複的行政程序及費用，即可獲得專業支援。

    而公衛師入校服務，除提供基礎的健康教育與評估、盤點健康促進資源、協助建立完整的健康管理機制等，如健康促進計畫的制定、環境維護的策略，針對學校及社區的需求，量身訂制健康促進活動，涵蓋心理健康、飲食安全、運動推廣及傳染病防控等議題。

    為充實相關的學習資源、強化校園健康成效，也同步盤點直轄市及縣市政府教育與衛生單位等教學或衛教資源、教材，建立共享清單，並撰擬學校衛生議題師長與家長對話手冊，發展以課綱為本的學校衛生議題相關的計畫範例、懶人包或教材等，後續將掛載至台灣健康促進學校或國教署相關網站，供師長們教學現場及推動親職活動運用。

    國教署表示，未來將與社團法人台北市公共衛生師公會持續攜手直轄市、縣市政府相關單位，鼓勵家庭與學校一起深化家校合作，參與健康促進行動，精進健康促進的校園文化，為親師生打造全方位的健康支持網絡，打造健康、安心的校園環境，守護親師生健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播