湖西鄉母親節表揚大會 模範婆媳也入列

湖西鄉公所模範母親表揚，也表揚模範婆媳。（湖西鄉公所提供）

2025/05/11 12:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉公所今（11）日舉辦了一場別具意義的「模範母親暨模範婆媳表揚大會」，以實際行動向默默奉獻的母親們致上最高敬意，場面溫馨感人，會場也頒發模範婆媳，有了良好的婆媳關係，就有快樂家庭。

鄉長陳振中表示，「母親是家庭的太陽，支撐著家人每一天的生活與情感。在家庭中，理解與支持更是維繫和諧的關鍵。」他感謝所有母親們長年來無私的付出，也期許透過這樣的活動，傳遞對母親們最深的敬意與祝福。

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此次受表揚的模範母親13位，分別是：湖西村蕭盧罔抱、白坑村蔡玉女、北寮村陳秋敏、紅羅村趙洪惠、西溪村高郭麗美、成功村呂金????、中西村謝麗霞、沙港村李麗卿、隘門村洪呂絆、林投村成陳秀珍、尖山村葉美玉、龍門村許蘇秋嬌、菓葉村許明修。

模範婆媳有5組分別是：湖西村的蔡翊麗、呂盈蓉；青螺村的李玉笑、程雅怜；林投村的歐莊衛、詹佳妍；尖山村的楊寶惜、李韻潔；龍門村的許陳貴美、盧慧萍。

透過這場活動，湖西鄉公所不僅向模範母親與婆媳致敬，也向全鄉所有母親傳遞誠摯的祝福與感謝，表達對家庭價值的肯定與重視。未來公所也將持續推動更多關懷家庭的溫馨活動，讓愛與感恩在鄉內持續發光發熱。

湖西鄉模範母親表揚，13位獲得殊榮。（湖西鄉公所提供）

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