紫斑蝶雨中來報到！彰化賞蝶活動 小朋友跟縣長齊喊「母親節快樂」

美麗的紫斑蝶在葉片上停留，翅膀花紋清晰可見，讓人看了心情變美麗。（記者張聰秋攝）

2025/05/11 11:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是母親節，彰化縣政府在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家」活動，縣長王惠美親自出席祝福所有媽媽母親節快樂。活動吸引不少親子家庭冒雨參加，不但親眼目睹成群優雅飛舞的紫斑蝶，小朋友看到蝶影飛過，驚喜直呼「好可愛」、「好漂亮」還開心地在舞台上獻上康乃馨，齊聲高喊「媽媽我愛您」、「母親節快樂」，場面溫馨感人。

八卦山地區自然生態豐富，每年春夏交替之際，大量紫斑蝶會自南台灣遷徙至此棲息，縣府特別規劃以「淨零環保．永續美好」為主題的賞蝶活動，包括蝴蝶生態導覽解說、環境教育攤位、食農教育體驗及生態闖關活動等，讓大小朋友邊玩邊學習環保觀念。

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現場不只有賞蝶，小朋友還戴上安全帽、挑戰高空繩索攀爬，雙手握繩、奮力往上爬，個個玩得開心，現場DIY手作區與泡泡達人秀更是熱鬧滾滾，外面飄小雨，小朋友和大人歡笑聲蓋過滴滴答答的下雨聲。許多媽媽說，難得母親節跟孩子們在雨天中參加活動過節，很開心也很難忘，看著孩子的開心，自己的心情也隨之飛揚。

活動重頭戲之一，民眾只要帶損壞家電至現場就能兌換野餐墊與美食券，回收品由陝西國小電器維修班修復後將轉贈給弱勢家庭，讓環保與愛心同行。

王惠美說，看見孩子們在雨中依舊那麼投入闖關與體驗活動，臉上洋溢笑容，讓這場賞蝶活動多了一份過節的溫聲氛圍，今年活動格外有意義，期待大家一起愛護自然、珍惜與家人共處的每一刻。

大量紫斑蝶會自南台灣遷徙至此棲息，毛毛蟲驚喜出現。（記者張聰秋攝）

小朋友戴上安全帽挑戰繩索攀爬，現場驚呼聲與加油聲不斷。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美與小朋友手持康乃馨獻給媽媽，齊聲高喊「媽媽我愛您」、「母親節快樂」。（記者張聰秋攝）

彰化賞蝶活動穿插用廢家電換野餐墊活動，回收的家電再修復後將送給弱勢家庭，讓環保與愛心同行。（記者張聰秋攝）

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