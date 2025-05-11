母親節豐原靜思堂舉辦三合一浴佛大典 87歲嬤也冒雨參加

豐原靜思堂舉辦佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一浴佛大典。（記者歐素美攝）

2025/05/11 12:01

〔記者歐素美／台中報導〕慈濟位於台中市豐原區的靜思堂，昨、今共舉辦3場佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一浴佛大典，吸引上千信眾風雨無阻參加，一名87歲阿嬤，因行動不便，推著三輪車出席，她說，昨晚到今天共參加3場，風雨再大也要到場，為全家人的平安健康祈福。

慈濟今天舉辦的三節合一浴佛大典，邀請大家以清淨心為緬甸震災和全球苦難眾生祈福，齊心祈願平安，化善念為力量。

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浴佛儀式中，浴佛、禮佛足、淨自心，以手觸摸佛陀的腳，以額頭觸及佛陀的腳，稱為「敬足禮」，雙手放在「福慧足」上、躬身禮敬佛像之足，也代表淨化自己的心。

豐原靜思堂昨晚和今天共辦3場浴佛大典，連續2天都下大雨，但信眾仍冒風雨穿著雨衣參加。

會中有不少媽媽抱著幼兒到場，想為子女祈福；一名87歲的阿嬤則推著三輪車參加，她表示，已連續參加3場。並自備雨衣蓋住三輪車防淋濕，車內有慈濟致贈的平安禮，她表示，要帶回家和全家人享用。

87歲的阿嬤推著三輪車參加豐原靜思堂的佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一浴佛大典。（記者歐素美攝）

信眾冒雨參加豐原靜思堂舉辦的佛誕節、母親節、全球慈濟日三節合一浴佛大典。（記者歐素美攝）

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