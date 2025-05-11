美容班結訓進台南社區公益「抓龍」 媽媽樂：過舒暢母親節

大台南美姿禮儀造型職業工會利用母親節假期、帶領美容技能班結訓學員到台南東區東寧里活動中心為里民、媽媽做芳療紓壓公益服務。（圖由大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

2025/05/11 11:52

〔記者王俊忠／台南報導〕大台南美姿禮儀造型職業工會利用母親節假期、帶領美容專業實務技能班的結訓學員到台南東區東寧里活動中心做「芳療紓壓公益服務」，數10位里民與媽媽們體驗來自專業美容技術學員們的免費紓壓服務，反應熱烈，也為大家繁忙的工作生活注入放鬆與舒適的元素。

勞動部雲嘉南分署歷年來持續委託大台南美姿禮儀造型職業工會辦理有關勞工在職第二專長培訓及失業者的職業技能培訓，數年來培育出許多美容芳療人才在相關職場上貢獻她們的專業服務，實際改善許多特殊家庭經濟與生活品質；同時，工會也秉持社會企業精神，長期熱心參與各項慈善公益活動不遺餘力。

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工會表示，此次公益服務的志工都是勞動部勞動力發展署雲嘉南分署2024年度職前訓練-美容專業實務技能班的結訓學員，他們在為期334小時的密集訓練中，有系統地學習美膚保養與技巧、專業彩妝設計、美膚美體與儀器應用及足部護理與保健等專業技能。學員們在結訓後能順利進入職場，成為專業的美容師、彩妝師、美體按摩師、足體按摩師，甚至能從事專櫃經營行銷等相關工作。

在服務過程，學員們展現在課程中所學到的技術、為里民提供肩頸放鬆、手部紓壓及芳療按摩等服務。接受服務的里民表示，這些服務讓他們體驗到學員的專業紓壓技能與身心的通體舒暢。

學員杜金富分享說，在參加這技能班之前，對美容業是一知半解，但經過334小時的專業訓練，不僅掌握美容技術，更學會如何與客戶建立信任度、提升服務品質，此次能夠走進社區活動為地方居民提供紓壓服務，是1次難得的實戰機會，對她來說意義非凡。

工會認為，透過現場服務，學員們不僅強化專業技能，也在與里民的互動中建立職場信心，這對學員們日後的就業發展至關重要。

大台南美姿禮儀造型職業工會利用母親節假期、帶領美容技能班結訓學員到台南東區東寧里活動中心為里民、媽媽做芳療紓壓公益服務。（圖由大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

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