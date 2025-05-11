國1甲線最後一哩道路變更完成 預計明年開始動工

國1甲線西起台61線快速道路，東至國1桃園交流道北側，全長約11公里，沿途行經非都市土地、桃園國際機場園區及附近地區特定區、南崁地區都市計畫及林口特定區計畫。（圖由都發局提供）

2025/05/11 11:47

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕交通部高速公路局規劃新建國道1號甲線，西起台61線快速道路，東至國1桃園交流道北側，全長約11公里，桃市府都市發展局表示，配合國1甲線新建工程，市府協助林口、南崁地區路線都市計畫變更，繼林口地區之後，南崁地區預計5月中旬公告實施，讓高公局可著手取得用地，預計2025年開始動工，2028年9月完工通車。

都發局表示，國1甲都市計畫變更案為高公局提出，以因應桃園機場拓建第3跑道、第3航廈後衍生出的旅運需求，並分擔長期以來國道南崁段、林口段壅塞問題，沿途行經非都市土地、桃園國際機場園區及附近地區特定區、南崁地區都市計畫及林口特定區計畫，其中，林口特地區計畫內的路線，已於5月5日公告實施，南崁都市計畫區內段於5月6日甫經內政部核定，預計5月中旬公告實施，後續高公局可開始進行用地取得，進入實質開發階段，預計2026年開始施工。

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國1甲線西起台61線、鄰近大園竹圍漁港，東邊終點銜接至國道1號，匯入國道1號約47.1K處，全線有77%高架路段、15%為隧道，高公局規劃設置國1系統交流道、桃3交流道、桃5交流道與機場聯絡道、台61系統交流道等4處交流道，串聯開發中的桃園航空城，同時增加航空城自由貿易港區及機場客、貨運園區貨物聯外選擇，分擔國道、周邊各級道路的交通壓力。

都發局表示，國1甲南崁段都市計畫核定變更，是國1甲線關鍵的1塊拼圖，讓重大建設可以推進。

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