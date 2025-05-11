雨區向南轉移！入夜後降雨趨緩 週二起迎整週好天氣

今明降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/05/11 11:42

〔記者林志怡／台北報導〕受到鋒面影響，今日各地白天仍有較明顯的降雨出現。中央氣象署指出，這波鋒面將逐漸往南遠離台灣，今日入夜起，各地降雨將由北而南趨緩，明日白天僅南部、台東地區仍有局部降雨發生，週二至週六則轉為穩定的天氣，直到週末再度因水氣增加，容易有午後雷陣雨發生。

中央氣象署預報員劉沛滕說明，鋒面今日凌晨2時位於台灣南端，預計持續往南向巴士海峽前進，但白天各地仍有較明顯的短暫陣雨或雷雨出現，並可能出現局部大雨，尤其中南部地區、台東地區、各地山區累積雨量可達豪雨等級，高屏地區則有較明顯的短延時強降雨。

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隨著鋒面在今日晚間抵達巴士海峽，北部地區降雨將逐漸趨緩，中南部地區的天氣則預計從明天清晨起好轉，中部以北地區也都恢復較穩定的天氣，但南部、台東地區仍因較接近鋒面與其週邊雲系，明天白天仍會有局部降雨出現。

劉沛滕說，隨著台灣周邊水氣持續減少，週二至週四各地天氣較為穩定，僅山區有零星降雨，週三、週四另因東南風吹拂，台東、恆春半島等迎風面地區有零星降雨出現，直到週五、週六水氣增加，各地午後降雨機率才會再度提高，山區、近山區平地、宜花地區有局部午後雷雨。

氣溫方面，今日受到降雨及鋒面後方的東北風影響，各地感受偏涼，白天氣溫約20度左右，南部地區則略提高至22至24度，待明天各地雨勢逐漸趨緩、東北風減弱，氣溫將逐步回升，並在週三至週六期間恢復較暖熱的天氣型態，白天氣溫可達30度左右，西半部普遍可達30度以上。

未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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