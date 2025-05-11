新北平溪「珠蔥媽媽」守護五分地 耕耘家鄉滋味

新北市平溪區「珠蔥媽媽」胡陳偏以有機方式種植香甜珠蔥。（圖由農業局提供）

2025/05/11 10:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕在新北市平溪山坡間有一位77歲的媽媽胡陳偏，她用雙手種出細緻甘甜的珠蔥，用心耕耘屬於家的滋味。紅蔥頭是珠蔥的「媽媽」，胡陳偏被稱為平溪區的「珠蔥媽媽」，她從一塊5分大的地開始，照顧農作物成長，也用愛守護著一家人健康。

胡陳偏表示，早年在運動器材工廠工作長達18年，多年前碰上工廠遷移、丈夫過世，家中正好有一塊閒置的5分地，她決定投入務農。起初毫無經驗，從蒲瓜、冬瓜、絲瓜等瓜菜類作物開始種植，直到鄰居問她：「怎麼不種珠蔥？」才開啟與珠蔥長達十數年的緣分。她自南部購入紅蔥頭作為種苗，邊做邊學，逐步摸索珠蔥栽培的訣竅。

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為維持珠蔥的品質與產量，胡陳偏在天氣炎熱時架設黑網遮陰，雨季時覆上帆布防雨，細心呵護每一株蔥苗。她的農地坐落在平溪山區，與周圍田地略有區隔，清澈山泉從旁流過，土壤肥沃、氣候濕潤，是發展有機農業的理想環境。

幾年前胡陳偏接觸有機耕作的理念，下定決心改以人工除草、有機肥管理，並取得有機驗證。雖然記錄作業繁複，一度感到吃力，幸好在農會協助下，讓她專注耕作。如今年歲漸長，兒子與媳婦也會在空閒時分擔農事，一家人齊心守護這片土地，不只孕育蔬菜，更滋養家的溫暖與親情。

胡陳偏分享說，紅蔥頭的形狀直接影響發芽率與產量，細長型的紅蔥頭發芽率較高，圓型紅蔥頭則不易發芽。她種的珠蔥長期供應平溪區農會與鄰近餐廳，也透過農會轉送台北凱達大飯店，化作一道道精緻料理。珠蔥同時是家裡餐桌上熟悉的主角，無論是珠蔥煎蛋、清炒珠蔥，或是包進水餃，一家人圍坐吃飯，平凡的滋味就是她最珍惜的「家的味道」。

新北市農業局長諶錫輝指出，市府鼓勵更多農民投入有機耕作，農民可向農會申請租地、有機驗證、有機肥料、機械與溫室設施等補助，減輕生產負擔。5月底前平溪、烏來、新店、深坑及石碇等25家指定餐廳，消費滿500元獲100元折價券，如欲購買當季珠蔥可洽平溪區農會：（02）2495-1051。

平溪「珠蔥媽媽」胡陳偏從一塊五分地開始，開啟與珠蔥長達十數年的緣分。（圖由農業局提供）

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