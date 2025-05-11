曾接待服務30萬名登山客 「李棟山莊」莊主朱萬鶴病逝 享壽99歲

曾接待服務30萬名登山客，「李棟山莊」莊主朱萬鶴（中坐者）昨夜病逝，享壽99歲。圖為去年登山團體「新竹週五爬趴隊」揪團為朱莊主舉辦生日宴。（新竹週五爬趴隊提供）

2025/05/11 10:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕曾接待服務近30萬名登山客的新竹縣「李棟山莊」莊主朱萬鶴，昨天深夜病逝北榮新竹分院，享壽99歲。朱萬鶴生在動亂的時代，老兵退役後參與中橫開路，因被炸傷眼睛，轉往李棟山下蓋了簡陋的山莊，為登山客搭個臨時的休憩所，長達半個世紀，是廣大山友的最佳靠山！

朱萬鶴的好朋友李天正說，「上個禮拜到醫院去看他，朱老說時間到了該走了，跟我說再見，我就預感，這一兩天他會離開，按他的要求，不設靈堂，沒有拈香，簡單的處理，骨灰放在軍人公墓。在此之後，我會在教會為他辦一個追思會。今年他99歲，離他5月17號的生日，只差了近一個禮拜。」

請繼續往下閱讀...

去年朱莊主98歲生日前夕，李天正、登山團體「新竹週五爬趴隊」等山友揪團為朱萬鶴舉辦生日宴，計有150名山友及親屬同歡。生日宴上，山友李天正等人感謝「莊主」朱萬鶴把一生幾乎都奉獻給了台灣的山林工程和廣大山友，特別是莊主讓國旗就在李棟山莊飄揚的習慣，更是讓很多山友們感佩。朱萬鶴席間則向全國關切、沒忘記他的山友們報平安說「我很好喔！」

李棟山莊是山友爬登台灣小百岳李崠山、探訪古蹟李崠山古堡起登前或完登後的必停休憩站。「新竹週五爬趴隊」表示，朱萬鶴對於造訪李棟山莊的每名山友，都給予親切的服務，即使不住宿，他也沖茶招待。

朱萬鶴祖籍江蘇，小時候在江蘇鹽城吃早餐時被拉伕當了兵，後來被編入海軍陸戰隊，跟隨軍隊來台後被派往中橫開路，卻因為炸藥爆破炸傷一隻眼而退伍。朱萬鶴在台無親無故，輾轉來到新竹尖石落腳，他用雙手打造出簡單的李棟山莊，方便登山人住宿外，也成為他依靠山林，把台灣當做他永遠故鄉的所在。

曾接待服務30萬名登山客，「李棟山莊」莊主朱萬鶴（中灰色衣）昨夜病逝，享壽99歲。圖為去年登山團體「新竹週五爬趴隊」揪團為朱莊主舉辦生日宴。（新竹週五爬趴隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法