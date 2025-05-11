彰縣釋37筆未釐清土地 這2筆商業區地每坪僅30萬出頭

彰化縣政府將代標花壇鄉溪北段、特定農業區的農牧用地，目前進入公告期，有興趣者不妨實地察看再決定是否進場。（圖由縣府提供）

2025/05/11 10:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於7月30日公開代標今年（2025年）第1批地籍清理中未能釐清權屬的土地（簡稱「未釐清土地」），目前進入公告期，這次將標售37筆土地，其中有20筆為第2次標售，競標底價再降，其中，有2筆彰化市商業區土地，2標價格每坪僅30萬元出頭，相比市價和同區段的首標親民許多，縣府地政處歡迎民眾踴躍參與投標。

這2筆進入第2次標售的土地，1筆是彰化市成功段1301地號，標售底價25平方公尺252萬2250元，換算坪數每坪約33萬3520元。另1筆也是彰化市商業區土地，在民權段652地號，面積約55平方公尺底價569萬9430元，每坪單價約34萬2565元。

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地政處表示，土地面積雖然不大（成功段約7坪多、民權段約16坪多）但單一持有，非共有，也沒有耕地375租約束縛，相對單純，不過，目前土地都有門牌與建物占用，縣府採現況標售，不提供瑕疵擔保，投標者應自行評估風險。

同樣彰化市商業區土地，有1筆這次為第1次標售，彰化市民權段573地號，面積50.8平方公尺、底價733萬5520元，換算單坪每坪價格約47萬7355元，跟進入2標相比，相對比較接近市價行情，仍比市價便宜。

這次全部代標土地，標售底價最便宜20萬4000元的伸港鄉伸東段735地號，為都市計畫內住宅區、面積20平方公尺、權利範圍40/120，持分面積6.67平方公尺，每平方公尺3萬585元（每坪約10萬1107元）；標售底價最高5438萬8137元的花壇鄉溪北段315地號，為特定農業區農牧用地、面積7572.84平方公尺、權利範圍全部，每平方公尺7182元（每坪約2萬3742元）。

地政處表示，縣府代為標售未釐清土地，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有。提醒有意投標人，本次各標號土地除有占用情形外，部分土地有耕地375租約，標售一律按現狀標售，其地上物、耕地375租約及一切應辦手續或占用之排除，概由得標人自理，請投標前實地現場察看自行評估風險。

彰化縣政府將於7月30日標售37筆未釐清土地，其中20筆2標再降，當中，彰化市2筆商業區地每坪僅30萬出頭，價格親民，歡迎踴躍投標。（圖由縣府提供）

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