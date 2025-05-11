台中大肚溪暴漲沖毀便橋 13人受困沙洲船艇急救出

台中13名外籍移工，今天清晨前往大肚溪畔釣魚，卻因溪水暴漲沖毀便橋，受困沙洲打電話求救。（記者陳建志翻攝）

2025/05/11 10:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中13名外籍移工今天清晨疑似相約前往大肚溪沙洲釣魚，沒想到一夜大雨溪水暴漲將一座便橋沖壞，造成13人受困沙洲，台中市消防局凌晨5點多獲報，出動2個分隊，使用動力艇在今天上午7點多將13名受困者分批全數安全救出，解除一場虛驚。

台中市消防局今天清晨5點20分接獲報案，指稱有人受困大肚溪靠近大肚圳抽水站旁沙洲，立刻派遣大肚、烏日2個分隊，出動各式消防車5輛、消防人員12名、船艇2艘，由烏日分隊王文廷分隊長擔任指揮官。

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消防人員到場發現有13名外籍移工受困沙洲，因身上攜帶釣具，研判是相約到大肚溪畔釣魚，卻因昨天到今天凌晨下雨造成大肚溪暴漲，將一座原本可騎機車通過的便橋沖毀，造成13人受困沙洲。

消防人員研判現場狀況後，決定使用動力船艇過岸救援，約上午6點49分順利將船艇駛過對岸接觸受困移工，請他們穿上救生衣後分批救出，約上午7點13分將13名受困移工全數救出，所幸都無明顯外傷、意識清楚，結束一場虛驚。

台中13名外籍移工，今天清晨前往大肚溪畔釣魚，卻因溪水暴漲沖毀便橋，受困沙洲打電話求救。（記者陳建志翻攝）

台中13名移工受困沙洲，消防人員操作動力船艇過岸將人安全救出。（記者陳建志翻攝）

台中13名移工受困沙洲，消防人員操作動力船艇過岸將人安全救出。（記者陳建志翻攝）

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