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    豪、大雨特報擴至13縣市 鄭明典：鋒面對流帶接觸台灣陸地

    鋒面對流帶東側接觸台灣陸地，現在台灣北部還有一塊明顯降雨區。（圖擷自中央氣象署）

    鋒面對流帶東側接觸台灣陸地，現在台灣北部還有一塊明顯降雨區。（圖擷自中央氣象署）

    2025/05/11 10:28

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面影響，氣象署在今（11日）上午9點45分將豪、大雨特報擴至13縣市，前氣象局（署）長鄭明典表示，鋒面對流帶東側接觸台灣陸地，現在台灣北部還有一塊明顯降雨區。

    中央氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今台中市山區及南投縣有局部大雨或豪雨，大台北、基隆、中南部地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

    豪雨特報範圍：台中市山區、南投縣；大雨特報：基隆市、台北市、新北市、苗栗縣山區、台中市平地、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣。

    鄭明典在臉書表示，大陸性高氣壓偏南將出海，應該會帶來一段穩定的天氣，不過在高壓出海之前，高壓南緣的鋒面帶上對流旺盛，強對流偏在海面上，對流帶東側接觸台灣陸地，預期鋒面會南移到巴士海峽。而現在台灣北部還有一塊明顯降雨區，那大約是700百帕的強風輻合區，加上地形舉升增強的降雨。

    氣象署在今（11日）上午9點45分將豪、大雨特報擴至13縣市。（圖擷自中央氣象署）

    氣象署在今（11日）上午9點45分將豪、大雨特報擴至13縣市。（圖擷自中央氣象署）

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