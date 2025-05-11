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    中市市政路一階工業區一路至安和街26日通車 2階明年完工

    市政路延伸工業區一路通往安和路第一階段工程已完工，五月二十六日通車。（市府提供）

    市政路延伸工業區一路通往安和路第一階段工程已完工，五月二十六日通車。（市府提供）

    2025/05/11 10:11

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕紓解台灣大道、工業區一路車流壅塞，市府推動「市政路延伸工程」，採分標方式推動通車，其中第一階段工程，從工業區一路至安和路，全長約750公尺，將於5月26日通車，目前全線路燈已點亮，如同通往工業區的「黃金大道」；而第二段工程難度較高，預計明年底完工，將成中捷藍線一旦動工時的替代道路。

    打通市政路一直是市民的期望，此一「市政路延伸工程」是台中人期盼近20年的重大建設，全長近2公里，寬60公尺，總經費約76億元，於2022年進行第一標的動工，第一標的工程目前完工，工業區一路至安和路全長約750公尺，5月26日就會先通車，目前進行驗收階段，全線路燈已點亮，夜間在金黃燈光照映下，璀璨明亮。

    建設局表示，第二標為安和路至環中路，去年元月動工全長約1.2公里，此工程較為困難，須穿越國道、高鐵及筏子溪，將施作全台最大管冪工法及國內最寬脊背橋，工程難度極高，預計於2026年底完工，在尖峰時刻可節省15分鐘行車時間。

    建設局表示，未來全線通車後，不僅將完整串聯台中工業區與新市政中心，更可作為捷運藍線施工期間的重要替代道路，有效紓解台灣大道車流，帶動地方經濟發展。

    市政路延伸一旦明年全線完工，將成為中捷藍線動工後的替代道路。（意象圖。市府提供）

    市政路延伸一旦明年全線完工，將成為中捷藍線動工後的替代道路。（意象圖。市府提供）

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