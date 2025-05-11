「粉紅超跑」換8人大轎 白沙屯媽祖午後回宮

信眾高喊「進喔！進喔！」聲下，白沙屯媽祖被迎上8人抬大轎。 （圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

2025/05/11 10:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，將於今天（11日）下午回宮。媽祖鑾轎於今天早上8點多，於台1線秋茂園對面空地進行換轎儀式，由「粉紅超跑」換成8人抬大轎，雖然天公降雨，香燈腳熱情不減，人潮將台1線全線擠得水洩不通，緊緊跟隨白沙屯媽回宮，場面壯觀。

白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香回鑾，昨晚駐駕通霄鎮公所而非過去傳統的通灣慈后宮，使得不少提早到慈后宮守候的香燈腳撲空，不過，媽祖鑾轎於今天早上6點起駕後，也轉往慈后宮停駕，讓香燈腳開心不已。

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媽祖鑾轎於今天早上7點40分再度起駕，前往秋茂園對面空地進行換轎，現場也湧入數以萬計的香燈腳恭迎，將台1線全線擠得水洩不通，許多信眾也把握換轎前的最後機會「鑽轎腳」。

換轎儀式在信眾高喊「進喔！進喔！」聲下，與白沙屯媽同行進香的後龍山邊媽祖先換回自己的鑾轎返回，接著白沙屯媽祖被迎上8人抬大轎，繼續沿台1線北上回宮。

義工組織白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬表示，白沙屯媽祖南下進香，因採徒步進行，加上進香路程變數大，所以與山邊媽祖坐的是4人抬輕便轎，而輕便轎頂因防雨，有披上粉紅色的雨布，因而有「粉紅超跑」之稱；由於已順利完成進香，下午準備回宮，因此換上華麗的8人抬大轎。

駱調彬表示，換轎後，白沙屯媽祖回宮的路線就固定了，因此有「報馬仔」走在隊伍最前方沿途敲鑼叫喊「媽祖回駕了！」通知村民設香案接駕，媽祖大轎也將停駕新埔里、內島里及白沙屯車站前，接著於既定時辰於下午3點45分回宮安座。

白沙屯媽祖鑾轎於今天早上8點多，於台1線秋茂園對面空地進行換轎儀式，雖然天公降雨，香燈腳熱情不減，人潮將台1線全線擠得水洩不通，場面壯觀。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

換轎儀式在信眾高喊「進喔！進喔！」聲下，白沙屯媽祖被迎上8人抬大轎。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）（記者彭健禮攝）

許多信眾也把握換轎前的最後機會「鑽轎腳」。（圖由白沙屯媽祖網路電視台提供）

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