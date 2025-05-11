雨勢下到今天！明起各地天氣好轉 一整週穩定晴暖

受鋒面影響，今各地仍有局部陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。（資料照）

2025/05/11 09:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（11日）晨明顯偏涼，各地區平地的最低氣溫約在17至21度之間，受鋒面影響各地有局部陣雨或雷雨發生，明（12日）起鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉、回暖，預估短時間內無鋒面影響。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生，山區應注意大量降雨帶來的坍方、落石、土石流。氣溫下降，北台明顯轉涼。各地區氣溫為：北部18至23度、中部19至26度、南部21至29度、東部17至28度。

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明鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升、早晚涼。週二、三（13、14日）各地區持續晴朗無雲，白天晴熱最高氣溫約升至35度，夜間輻射冷卻，早晚有涼意，日夜溫差大，民眾需注意穿著調整。

歐洲模式模擬顯示，週四至下週二（15至20日）各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國（歐、美、加、日）模式模擬皆調整為，從明（12）日鋒面離開後、直到20日，尚無梅雨季第3波鋒面影響台灣的跡象。

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