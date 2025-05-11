中市推雙十公車 月省2千吸引眾多教職人員改搭公車

很多學校公車站就在校門口，加上雙十公車政策，讓很多教職員都搭公車上下班。（市府提供）

2025/05/11 09:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推行「雙十公車」，申請市民交通卡人數至今年5月突破187萬創新高，其中通學族占公車總運量3成以上，有市民更從開車轉為公車族，可月省2千多元交通支出，有校長表示只要有空就搭公車到校；此外。而中市全市有235多條公車路線，其中還規劃23條公車路線駛入校園，就是要讓台中市成為大眾運輸無礙的城市。

台中市的雙十公車就是中市民綁定專屬的交通卡，可獲搭公車10公里免費，超出10公里最多只需10元車資優惠，目前公車每日發車7,000多個班次，總計去年總運量達8,200萬人次；此外，外縣市來台中就讀的學生、已取得外僑永久居留證且居留地址在台中的外國朋友釋出友善福利，可與市民一樣綁定交通卡。

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交通局依搭乘公車民眾刷卡統計顯示，市民與非市民比例約為總運量77%及23%，享市民乘車優惠的年齡分布，學生族群（6至24歲）約33%、青壯年族群（25至64歲）約36%、長者族群（65歲以上）約31%。

雙十公車優惠全齡化，學生族群中以「大學生（19至24歲）」居多約9%，國小生（6至12歲）、國中生（13至15歲）、高中生（16至18歲）比例分別約為8%、10%、6%，市區公車是學生重要代步工具。

葉昭甫表示，配合中央推動公車進校園政策，有23條公車路線駛入校園，包括東海大學、中台科技大學、朝陽科技大學、亞洲大學、靜宜大學、嶺東科技大學、南開科技大學、光華高工、龍津高中、大道國中等10所大學及國、高中職，降低學生交通事故率，便利師生通勤使用。

弘光科技大學校長蘇弘毅說，學校位在台灣大道上，校門口就有公車站，搭乘公車方便，他如果行程時間許可都盡量搭乘公車上班，而該校副校長張聰民及很多教職員，早習慣把公車當作上下班交通工具。

台中市已有23條公車路線駛入東海大學等10所大學及國、高中職。（市府提供）

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