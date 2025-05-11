竹市5G新科技學習展成效，VR導入課程獲師生好評。（圖由市府提供）

2025/05/11 08:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕教育部推動校園新科技應用，啟動「5G新科技學習示範學校計畫」，新竹市政府教育處表示，新竹市青草湖國小及陽光國小參與「VR融入教學」模式，運用VR一體頭盔設備，將虛擬實境技術整合於日常課程中，達到沉浸式學習，有效解決傳統教學難以呈現的抽象概念，激發學生學習動機，提升整體學習成效。

教育處表示，陽光國小團隊為豐富教學內容，導入MAKAR、Cospaces、AR2VR等多款VR創作及應用軟體，並規劃了獨具特色的陽光VR課程，涵蓋認識元宇宙概念、將VR技術融入自然與社會等學科，更設計結合食農教育的「產業小偵探」課程，讓學生能透過VR實際體驗食品產業的各個工作環節，認識台灣各年代產業發展特色及不同產業類型。

請繼續往下閱讀...

陽光國小校長謝佳曄表示，學生表示VR教學能提升學習的臨場感、增強專注度，並且更容易記住課程內容，同時也促進主動探索及解決問題的能力。

教育處指出，青草湖國小日前進行5G新科技學習示範學校的公開觀議課，邀請清華大學教授吳聲毅指導並進行專題講座。接著由江至正老師進行公開觀議課，課程中使用的《圖紙上的3D世界2》的教材是青草湖國小與大同科技大學創意攜手開發，針對小學生學習「大單位體積計算」與「立方公尺」等抽象概念，提供了圖像化、沉浸式的學習體驗。

青草湖國小校長周雯娟表示，傳統的數學教學容易讓孩子產生距離感，這套VR教材讓學生真正進入數學的世界，動手操作、動腦思考，學習成效明顯提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法