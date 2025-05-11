校外教學體驗防空避難 新北學童扎根防災韌性

新北市警察局民防管制中心安排樟樹國小學童進行難得的「防空避難逃生概念」校外教學；教學童認識防空避難圖示，及時避難，加強防災韌性。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/11 08:41

〔記者吳仁捷、吳昇儒／新北報導〕國際地緣政治風險增加，台灣加強防災韌性，尤其2025城鎮韌性演習（前身萬安演習）即將登場，新北市警察局民防管制中心安排樟樹國小學童，於校外教學時進行難得的「防空避難逃生概念」體驗，讓學童了解，遭遇空襲等災害發生時，運用警政APP查詢、Google網路，或認識防空避難圖示，到鄰近的防空避難室避難，更灌輸學童，住家地下室，就是最佳防空避難處所等關鍵小提示，將防災韌性概念扎根學童。

新北市民管中心培養國小學童增加對防空避難設備概念，有利於平戰轉換時的防範空襲避難逃生，樟樹國小學童們校外教學到社后所參訪，安排民防管制中心解說，以空襲時「怎麼前往防空避難設備自我保護」為題，藉由提供圖示、觀看影片等互動式導覽，引導學童們觀察防空避難室外觀與構造、了解避難姿勢，及準備緊急避難包。

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新北民管中心主任黃志祥設計「探索防空避難任務」，讓學童們尋找周邊防空避難標誌並前往完成避難姿勢，讓學習過程更添樂趣；民防管制中心股長陳建仲首先提醒小朋友，當聽到一長聲的防空警報，長達約15秒，緊接著有兩次短聲，連續撥放三次，可能是遭遇空襲，這時候就要趕緊進行防空避難。

警官們詢問小朋友們，知道防空避難設施在哪裡?小朋友眾說紛紜，股長緊接著說出有三個方法；方式一，可從使用IPOLICE APP導航，地圖導航帶您走，方式二或使用Google入口網頁輸入「新北市防空避難」，再輸入地址，就近避難，最簡單的方式三，就是「看圖避難」，依防空避難圖示指引，在門牌處或場所入口明顯位置，一眼認出新北市列管的防空避難處所。

民防管制中心也利用機會教育，灌輸學童們避難逃生概念，第一若人在室內，有地下室場所就逃往地下室，沒有地下室就躲在室內兩道牆的後面（兩牆原則）；若人在室外，先找尋附近室內地點，依照，方式一防空避難原則，若無則利用溝渠、地形凹陷處，等地形地物就地掩蔽。

民防提醒學童，返家再告知家長，平時謹記住家內外、附近防空避難設施位置，避免戰時網路中斷而無法搜尋；還有你家地下室就是防空避難處所的小提示。

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