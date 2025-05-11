南投監理站汽車號牌競標 最高價不是鐵支號牌

南投監理站最新一批BWR-0001-8000的自小客貨車號牌，網路競標結束，「7777」和「5678」各以8萬5000元、3萬2000元標出。（南投監理站提供）

2025/05/11 08:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投監理站自用小自客貨車BWR-0001~BWR-8000號牌，開放網路競標結束，此次4號相同的鐵支號牌中沒有「8888」、「9999」，7副鐵支號牌都被標走，最高為「7777」，得標價為8萬5000元，但非該批號牌最高價，最高得標價是「6688」的9萬2000元。

南投監理站最新一批自小客貨車BWR-0001~BWR-8000號牌，共計5103副，由於B字開頭的號牌已接近尾聲，不少近日要換車的人認真上網選票，鐵支號牌或其他吉利號牌都很搶手。

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這批新號牌只到8000號，鐵支號牌沒有「8888」、「9999」，近幾年都是「8888」蟬聯最高價，此次沒有「8888」，因此由「7777」拿下鐵支號牌最高價，共出價21次，最後得標價是8萬5000元，其他5副鐵支號牌也都被標走，「1111」、「2222」、「3333」，各以6萬3000元、6萬2000元、5萬6000元得標；「5555」、「6666」得標價則為7萬1000元、5萬7000元得標。

此次競標最高價換人做，由被稱為「雙雙對對」的「6688」稱冠，總共出價42次，最後以9萬2000元得標；「5588」、「7788」則各以6萬2000元和1萬9000元標出。此外有「ㄧ路發發」諧音的「1688」最後也以5萬1000元被標走。至於被稱為「爬樓梯」、「步步高升」的「5678」、「6789」則分別以3萬2000元、6萬6000元得標。

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